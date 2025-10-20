Saúde

Reforço
Notícia

Governo do Estado anuncia aporte de R$ 17 milhões para a saúde em municípios gaúchos

Repasse será feito até a primeira quinzena de novembro. O valor mínimo é de R$ 5 mil e o máximo ultrapassa R$ 1 milhão

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS