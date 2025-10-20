Governo do Estado anuncia aporte de R$ 17 milhões para a saúde em municípios gaúchos

Aporte ocorre devido ao aumento em atendimentos, internações e dispensação de medicamentos diante das doenças respiratórias. André Ávila / Agencia RBS

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) anunciou o repasse de R$ 17,9 milhões para reforçar o atendimento em hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A medida faz parte do Programa Inverno Gaúcho com Saúde.

A portaria foi publicada no dia 15 de outubro no Diário Oficial do Estado. O aporte ocorre devido ao aumento em atendimentos, internações e dispensação de medicamentos diante das doenças respiratórias.

Conforme a SES, o repasse será feito até a primeira quinzena de novembro. O valor mínimo é de R$ 5 mil e o máximo ultrapassa R$ 1 milhão.

Recurso não resolve sobrecarga da rede, avalia prefeitura de Porto Alegre

Com 99% dos leitos SUS ocupados nesta segunda-feira (20), Porto Alegre opera com os quatro hospitais de alta complexidade — Santa Casa, Clínicas, Conceição e São Lucas — sobrecarregados. A situação é avaliada como "crítica" pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Diante da situação, a Capital buscou junto ao Estado o remanejo de recursos para manter a ampliação de leitos hospitalares. A solicitação não foi atendida.

Conforme a SMS, os recursos financeiros para custeio dos hospitais, sem a obrigatoriedade de manutenção de leitos abertos, não garante a continuidade da capacidade de atendimento.

Para tentar minimizar os impactos, a SMS afirma que tem buscado medidas como a redistribuição de atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para equilibrar a ocupação entre os hospitais.