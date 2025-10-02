Farmacêutica anuncia recolhimento de lote de clonazepam por "comprometimento de eficácia"

Recolhimento é válido para o lote 3591454 do clonazepam 2,5mg/ml (B) — solução oral de 20ml genérica. Conselho Federal de Farmácia / Reprodução

O Laboratório Teuto anunciou que vai recolher preventivamente o lote 3591454 de clonazepam 2,5mg/ml (B) — solução oral de 20ml genérica. Em nota divulgada na terça-feira (30), a farmacêutica brasileira revelou que identificou "comprometimento de eficácia terapêutica" do medicamento.

"Em decorrência da ausência do efeito esperado do medicamento, os sintomas para os quais ele é indicado poderão permanecer sem tratamento", diz trecho do documento. A decisão é para evitar possíveis impactos em tratamentos médicos para os quais o medicamento é indicado.

O laboratório orienta os pacientes a interromperem o uso do lote informado e a procurarem o local onde o produto foi comprado para que seja feita a substituição sem custos.

O caso foi informado pelo próprio laboratório à Agência de Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em caso de dúvidas, a orientação é entrar em contato pelo e-mail sac@teuto.com.br ou pelo número de telefone 0800.6218-001.

