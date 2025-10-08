Saúde

Família relata falha em atendimento de criança que morreu em centro de saúde de Nova Santa Rita

Menina de um ano e sete meses morreu de pneumonia viral; pais afirmam que não foram realizados exames de diagnóstico no início do atendimento; prefeitura diz que todos os protocolos foram seguidos

Vinicius Coimbra

