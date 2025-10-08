Família relata falha em atendimento de criança que morreu em centro de saúde de Nova Santa Rita

Policlínica 24h foi inaugurada em agosto de 2024. Thiago Lopes / Prefeitura de Nova Santa Rita/Divulgação

Uma família de Nova Santa Rita, na Região Metropolitana, afirma ter havido negligência no atendimento de uma criança de um ano e sete meses que morreu no último sábado (4). Isabella do Nascimento da Silva estava internada na Policlínica 24h, gerida pela prefeitura.

A morte fez a administração municipal abrir uma sindicância para investigar o caso. Por meio nota, a prefeitura afirma ter seguido todos os protocolos e realizado os exames necessários no atendimento.

Nesta quarta-feira (8), Jair Antônio Rosa da Silva, pai de Isabella, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Canoas.

Segundo ele, com falta de ar, a criança foi levada à Policlínica 24h na quarta-feira (1º).

— Disseram que era uma gripe. A febre não baixou, ela estava com a garganta inflamada, mas não fizeram nenhum exame ou raio X. Apenas ministraram uma injeção de dipirona e nos mandaram embora — contou.

A criança não melhorou. Por isso, na quinta-feira (2), os pais levaram a menina para atendimento ao Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre. No entanto, como não havia encaminhamento de um órgão público para a internação, a criança não foi hospitalizada.

Depois, Isabella foi levada ao Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, também na Capital, onde, segundo o pai, a equipe disse que a paciente estava com gripe e indicaram suspender o uso de um medicamento contra a inflamação na garganta. Também não foram feitos exames.

No mesmo dia, eles também foram a uma clínica particular em Canoas, mas não conseguiram realizar exames por conta do fechamento do laboratório.

Por fim, a criança piorou e foi novamente conduzida à Policlínica 24h na sexta-feira. Ela morreu no início da manhã de sábado em um quadro clínico de pneumonia viral, conforme a declaração de óbito.

— Ela já estava muito fraca. Se tivessem feito os exames na quarta-feira, teriam diagnosticado para o tratamento correto, o que teria salvo a minha filha. Foi negligência — acrescentou o pai.

Contrapontos

Posicionamento da prefeitura de Nova Santa Rita

Na segunda-feira (6), a prefeitura de Nova Santa Rita emitiu a seguinte nota sobre o assunto:

"A Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, manifesta profundo pesar pelo falecimento da criança Isabella do Nascimento da Silva, ocorrido no último sábado.

Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossa solidariedade e nossos mais sinceros sentimentos à família e aos amigos, unindo-nos à dor por essa perda irreparável. Desde o ocorrido, a Secretaria Municipal de Saúde, o Prefeito Municipal e a Direção da Policlínica 24h adotaram todas as medidas cabíveis para a imediata apuração dos fatos.

Foi determinada a abertura de sindicância pelo Prefeito Municipal, além da solicitação de avaliação do Comitê de Mortalidade Materno-Infantil, a fim de esclarecer com total transparência as circunstâncias do caso.

Na tarde desta segunda-feira, o Secretário Municipal de Saúde reuniu-se pessoalmente com o pai da criança, reafirmando o compromisso da Prefeitura em garantir que todas as providências necessárias estão sendo tomadas para elucidar o ocorrido com celeridade e responsabilidade.

Neste momento, o pai relatou que, após a primeira consulta da criança na Policlínica, na última quarta-feira (01), levaram ela novamente na quinta-feira (02) e que em ambos atendimentos não foram realizados exames de diagnóstico, sendo esses solicitados de acordo com critérios clínicos pelo profissional que realiza o atendimento.

Na sexta-feira (03), levaram a menina no Hospital da Criança Santo Antônio e, após, na Clínica JJ. Mesmo assim, retornaram até a Policlínica na sexta-feira (03). Mesmo assim, retornaram até a Policlínica na sexta-feira (03).

A direção da Policlínica 24h reitera que seguiu todos os protocolos e realizou todos os esforços no atendimento da jovem Isabella, realizando um atendimento completo, com realização de exames laboratoriais e o devido exame de raio-X.

A Prefeitura destaca que tem atendido cerca de mil crianças por mês e reitera seu compromisso com a verdade, a responsabilidade e o respeito à vida, assegurando que o caso recebe toda a atenção e prioridade necessárias.

Assim que concluída a apuração, será emitida uma resposta oficial à sociedade, em respeito à comunidade e aos princípios de transparência que norteiam a administração pública."

