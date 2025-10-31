Falta de médicos sobrecarrega UPA Moacyr Scliar, na zona norte de Porto Alegre

UPA Moacyr Scliar é gerida pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC). Cristine Rochol / PMPA/Divulgação

Pacientes que buscam socorro médico nesta sexta-feira (31) na unidade de pronto atendimento (UPA) Moacyr Scliar, na zona norte de Porto Alegre, enfrentam um tempo de espera além do rotineiro. O motivo é a ausência de médicos trabalhando no local.

Conforme o painel de lotação das unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde, a superlotação na UPA chega a 335,29%. São 57 solicitações de internação para apenas 17 leitos.

— Cheguei hoje (sexta) por volta de 7h e fui informado na portaria de que não havia previsão de atendimento e estavam mandando gente embora. Como a minha dor é muito grande, vou ter de esperar — relatou por volta das 10h o motorista Denilson Xavier da Silva, 57 anos, que chegou ao local com dores abdominais, enjoo e diarreia.

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC), responsável pela gestão da UPA, confirma que houve uma "situação inicial" de falta de médicos, que estava sendo "ajustada". Conforme o GHC, "a UPA, assim como todas as unidades de pronto atendimento da cidade, vivenciam esta realidade de alta demanda". E, por esta razão, estava "buscando reforço com médicos de outras unidades hospitalares do GHC".