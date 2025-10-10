Fábrica clandestina de bebidas ligadas a mortes por metanol é localizada em SP

Uma fábrica clandestina, de onde teriam saído garrafas de bebida adulterada com metanol que causaram a morte duas pessoas, foi localizada pela Polícia Civil de São Paulo nesta sexta-feira (10). O local fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.
De acordo com o g1, os fabricantes estariam comprando etanol adulterado com metanol para misturar em bebidas como vodca. A localização foi realizada em meio às investigações instauradas para apurar casos de adulteração de bebidas alcoólicas, que causaram pelo menos cinco mortes no Estado de São Paulo.
Durante a ação, a polícia também identificou a proprietária do local, que deve ser presa em flagrante por crime de adulteração de bebidas. Ela será autuada em flagrante por falsificação, corrupção ou adulteração de substâncias ou produtos alimentícios, tornando-os nocivos à saúde ou diminuindo o seu valor nutritivo.