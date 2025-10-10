Fábrica clandestina de bebidas ligadas a mortes por metanol é localizada em SP

Polícia Civil de São Paulo localizou fábrica clandestina de bebidas em São Bernardo do Campo. Polícia Civil / Divulgação

Uma fábrica clandestina, de onde teriam saído garrafas de bebida adulterada com metanol que causaram a morte duas pessoas, foi localizada pela Polícia Civil de São Paulo nesta sexta-feira (10). O local fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

De acordo com o g1, os fabricantes estariam comprando etanol adulterado com metanol para misturar em bebidas como vodca. A localização foi realizada em meio às investigações instauradas para apurar casos de adulteração de bebidas alcoólicas, que causaram pelo menos cinco mortes no Estado de São Paulo.