Exames para casos suspeitos de contaminação por metanol serão feitos no Rio Grande do Sul

Reunião ocorreu nesta segunda (6) Lisielle Zanchettin / Agencia RBS

Diante do caso suspeito de intoxicação para metanol no Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou que passará a realizar o exame de análise para a substância em pacientes. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (6) durante uma reunião da pasta no Centro de Vigilância em Saúde do Estado (Cevs).

Os exames serão realizados pelo Centro de Informação Toxicológica - CIT do RS. Conforme a Secretária da Saúde, Arita Bergmann, será possível fazer a análise quantitativa de etanol e metanol no sangue de pacientes com suspeita de contaminação para as substâncias.

Inicialmente, os materiais seriam encaminhados para Santa Catarina, mas a equipe da Vigilância Estadual em Saúde ajustou o equipamento e já possui insumos para realizar as análises. Os testes no aparelho do CIT iniciam nesta terça-feira (7). A previsão é de que a estrutura possa operar efetivamente na próxima semana.

Em relação ao caso suspeito de intoxicação em Porto Alegre, o material será analisado pelo Instituto Geral de Perícias. De acordo com a SES, o laudo deve ficar pronto até sexta-feira (10).

Se for confirmada a contaminação, a Secretaria da Saúde e a de Segurança Pública do RS vão anunciar medidas para rastreio dos produtos adulterados.

Também na reunião desta segunda-feira, ficaram definidas as ações para orientação da rede de saúde. Uma nota técnica será encaminhada nos próximos dias com informações sobre notificações dos casos e orientações para atendimento das pessoas que apresentarem sintomas. O objetivo é dar resposta rápida e efetiva.

O antídoto usado para tratar a intoxicação é o etanol farmacêutico. Segundo a coordenadora da Cevs, Tani Ranieri, o Estado está buscando o insumo. Também são aguardadas orientações e envio por parte do Ministério da Saúde.

Vistoria

A Vigilância em Saúde de Porto Alegre vai vistoriar o local onde o paciente com suspeita de contaminação por metanol comprou a bebida. A procedência da bebida também será verificada. O bairro do estabelecimento não foi divulgado.