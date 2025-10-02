Estudo de prevenção ao diabetes tipo 2 busca voluntários em Porto Alegre

No Brasil, mais de 16 milhões de pessoas são afetadas pela doença. Oscar / stock.adobe.com

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) estão recrutando voluntários para participar de um estudo de prevenção do diabetes tipo 2.

Podem se inscrever pessoas a partir de 18 anos, com Indíce de Massa Corporal (IMC) entre 18,5 e 34,9 kg/m², e exames recentes que indiquem risco para desenvolver diabetes tipo 2 (hemoglobina glicada entre 5,7% e 6,4%).

O acompanhamento oferecido será gratuito e contará com orientação multiprofissional voltada a incentivar hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e prática regular de atividades físicas. A expectativa do programa é reduzir em até 20% a incidência de novos casos de diabetes tipo 2 no país e consolidar estratégias de prevenção dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, 8,8% da população gaúcha convive com o diabetes, que figura como a terceira principal causa de mortalidade no Estado, de acordo com o levantamento Global Burden Disease.

O estudo pretende reduzir em até 20% novos casos de diabetes tipo 2 e consolidar ações de prevenção como estruturantes do cuidado em saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa é conduzida pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, em parceria com o Ministério da Saúde, no âmbito do PROADI-SUS.

Serviço