"Estou destruída, parece que tomei a cachaça desse mundo todinho", disse vítima de metanol antes de ser internada

Bruna Araújo de Souza foi internada em estado crítico, em São Bernardo do Campo, em 29 de setembro, e morreu no nesta segunda-feira

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS