"Estou destruída, parece que tomei a cachaça desse mundo todinho", disse vítima de metanol antes de ser internada

Metanol tem sido encontrado em bebidas destiladas adulteradas. Yasin AKGUL / AFP

Antes de ser internada em estado crítico por intoxicação por metanol, uma mulher de São Bernardo do Campo, em São Paulo, descreveu os sintomas que sentiu. Bruna Araújo de Souza, 30 anos, encaminhou áudios, obtidos pela TV Globo, a uma amiga. A mulher morreu nesta segunda-feira (6).

"Estou destruída. Destruída. Parece que tomei a cachaça desse mundo todinho", diz Bruna Araújo de Souza em uma mensagem de voz.

Ela havia bebido vodca em um show de pagode. A mensagem foi encaminhada na manhã do dia seguinte. Bruna relatou ter passado o dia vomitando. À noite, gravou um novo áudio: "Sensação horrível. Nossa... parece que vou desmaiar. Não consigo nem olhar para a tela do celular."

A prefeitura de São Bernardo do Campo confirmou a morte de Bruna. Ela estava internada desde 29 de setembro no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O diretor da unidade, Fábio Silveira Araújo, afirmou que ela já deu entrada em estado grave.

Ao Fantástico, no domingo, o médico já havia afirmado que o estado de saúde dela era bem crítico.

Mortes e casos notificados no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou 225 registros de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica no Brasil. O número, divulgado no domingo (5) considera casos investigados e confirmados reportados pelos Estados e consolidados pelo governo federal.

No relatório divulgado no sábado (4), a pasta indicou os dois primeiros casos suspeitos registrados no Rio Grande do Sul: um em Porto Alegre e outro em Santa Maria – este descartado pela Secretária de Saúde gaúcha.

Em todo o Brasil, são 16 casos confirmados. Os outros 209 ainda estão sob investigação em 12 Estados além do Rio Grande do Sul:

Distrito Federal

Goiás

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Pernambuco

Paraná

Rondônia

São Paulo

Piauí

Rio de Janeiro

Paraíba

Ceará

Bahia e Espírito Santo tiveram os casos registrados descartados. O Ministério da Saúde também informou que 15 mortes foram notificadas. Duas mortes foram confirmadas em São Paulo. Há ainda setes casos no Estado sob investigação, assim como três em Pernambuco, um no Mato Grosso do Sul, um na Paraíba e um no Ceará.

Caso de Porto Alegre

Parte do conteúdo de uma garrafa de bebida alcoólica que pode ter contaminado um homem de 38 anos com metanol, em Porto Alegre, foi coletada pela Vigilância Sanitária do município e será analisada no começo desta semana para tentar confirmar a presença da substância tóxica.

Conforme informações da Secretaria Municipal da Saúde, o homem internado no Hospital de Pronto Socorro (HPS) já recebeu alta.

Leia Mais Bebida sob suspeita de ter contaminado homem com metanol em Porto Alegre será analisada nesta segunda-feira

Atendimento médico deve ser feito o mais rápido possível

De acordo com o governo estadual de São Paulo, o paciente com quadro incomum após ingestão de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato, para realizar exames laboratoriais e avaliação oftalmológica.

Os sintomas de alerta são: dores abdominais intensas, tontura e confusão mental.