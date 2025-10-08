Saúde

Cromatógrafo
Equipamento importado, resultado rápido: como funciona o diagnóstico para a presença de metanol

Teste pode ser aplicado tanto em bebidas, quanto em coletas de sangue de pessoas possivelmente contaminadas. Feevale tem estrutura para realizar a testagem

Júlia Taube

Repórter

