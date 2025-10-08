Equipamento importado, resultado rápido: como funciona o diagnóstico para a presença de metanol

Laboratório da Feevale tem a estrutura para fazer diagnósticos. Júlia Taube / Agencia RBS

O registro de um caso de contaminação de bebidas por metanol no Estado acendeu o alerta para mobilizar mecanismos de detecção. Nesta semana, a Secretaria da Saúde do RS anunciou a realização de testes no Estado. As análises serão realizadas pelo Centro de Informação Toxicológica (CIT) do Rio Grande do Sul.

A identificação do metanol em destilados é feito por meio de teste químico-laboratorial. A testagem é feita em um equipamento chamado de cromatógrafo a gás. Em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, o Laboratório de Análises Toxicológicas da Universidade Feevale é um dos locais com a tecnologia.

No espaço, os técnicos coletam a amostra da bebida suspeita de ser adulterada com metanol, misturam com cloreto de sódio em um frasco lacrado e levam para o equipamento.

Segundo Rafael Linden, professor do mestrado em Toxicologia e Análises Toxicológicas da instituição, a coleta no frasco é submetida a uma incubação a 80°C no cromatógrafo a gás, onde o líquido se transforma em vapor. É nessa fase que a análise ocorre.

— As substâncias voláteis se tornam um vapor. A máquina pega uma alíquota desse vapor, que é introduzido dentro do sistema e acontece a separação dos componentes dessa mistura. Então nós podemos ver a presença do etanol, do metanol e de várias outras substâncias voláteis que estão presentes naquele material —, explica o Linden.

A técnica permite separar os componentes da amostra e identificar a presença de metanol. A análise vem detalhada em um gráfico, que mostra se existe o componente e sua quantidade em comparação com o etanol. Veja como ocorre:

O método pode ser aplicado em amostras de sangue de pacientes com suspeita de intoxicação.

Volume de testes

O tempo de análise varia entre laboratórios. Na unidade de Análises Toxicológicas da Universidade Feevale, por exemplo, o processo leva cerca de cinco minutos. Apesar de parecer rápido, Linden afirma que se a quantidade de testes for elevada, o tempo de espera pelo resultado pode ser maior.

— Essa máquina processa uma amostra de cada vez. É preciso concluir uma [amostra] para analisar a próxima. Então, se um laboratório tem uma demanda de testar centenas de análises, isso vai demorar em função desse tempo —, avalia.

O que pode impactar na demora, também, é a quantidade de locais disponíveis para a realização das testagens.

No Estado, conforme Linden, são poucos os laboratórios que possuem o cromatógrafo a gás, já que a máquina precisa ser importada.

O metanol é uma substância tóxica usada em solventes e produtos químicos, podendo causar danos graves ao fígado, cérebro e nervo óptico — com risco de cegueira, coma e até morte.

Na manhã desta quarta-feira (8), o governo do Estado publicou uma nota técnica com orientações para notificação imediata de casos suspeitos de intoxicação por metanol relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas no Rio Grande do Sul.