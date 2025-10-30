Empresas já podem destinar parte do ICMS aos hospitais do Rio Grande do Sul

Recursos devem ser usados para atendimentos pelo SUS, em ações para redução de filas e demais melhorias. André Ávila / Agencia RBS

Em meio à crise na saúde e o cenário de colapso do sistema, o governo do RS protocolou, na segunda-feira (27), o programa Pró-Hospitais, que possibilita que empresas possam destinar 5% do ICMS para hospitais públicos e filantrópicos.

O objetivo principal do Pró-Hospitais é reforçar o financiamento da saúde pública, especialmente os hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A expectativa é de que o programa invista R$ 1 bilhão anualmente nas instituições de saúde do Rio Grande do Sul.

O projeto, de autoria dos deputados estaduais, Airton Artus (PDT), Claudio Tatsch (PL) e Thiago Duarte (União Brasil), foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa em julho de 2024 e sancionado no mesmo mês. Em julho deste ano, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou o programa.

Na prática, ao invés do valor do imposto ir para os cofres públicos, será aplicado diretamente nos hospitais. Os recursos deverão ser usados exclusivamente para custear atendimentos pelo SUS, em ações para redução de filas, compras de equipamentos e melhorias na infraestrutura.

A partir da regulamentação, os hospitais interessados já podem apresentar um plano de trabalho detalhado, com viabilidade técnica e financeira. Também será necessário indicar a empresa parceira.

Todas as propostas serão avaliadas por um comitê formado pela Secretaria Estadual da Saúde e da Fazenda, com participação de membros dos hospitais.