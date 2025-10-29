Saúde

Falsificação

Em meio a casos de intoxicação por metanol, Câmara aprova projeto que torna crime hediondo a adulteração de alimentos e bebidas

A pena prevista para os crimes citados é de quatro a oito anos de reclusão. Em caso de resultado morte, a pena prevista é de cinco a 15 anos 

Estadão Conteúdo

Pepita Ortega

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS