Dia Mundial do AVC: Rio Grande do Sul é o quinto Estado em mortes no país

O Rio Grande do Sul registrou 7.306 mortes por Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2024, segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. O estado ocupou a quinta posição no ranking de óbitos pela doença, atrás de São Paulo (22.110), Minas Gerais (10.102), Rio de Janeiro (10.081) e Bahia (7.925). No país, o total de mortes chegou a 105.155 em 2024.

No Dia Mundial do AVC, lembrado em 29 de outubro, os números reforçam um alerta que vale para o ano todo: reconhecer os sinais e agir rápido pode salvar vidas.

A médica neurologista Sheila Martins, Coordenadora do Programa de AVC do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e presidente da Rede Brasil AVC, destaca que a doença é a segunda maior causa de mortes no país, ficando atrás de doenças isquêmicas do coração.

Sheila explica que homens e pessoas acima de 62 anos estão no grupo de maior risco. A neurologista também alerta para o crescimento de casos entre pessoas com menos de 50 anos.

— Esse aumento acontece devido à modificação do estilo de vida. As pessoas abaixo de 50 anos estão mais obesas, sedentárias, estressadas e voltaram a fumar, e o tabagismo é um grande fator de risco — completa a neurologista.

O que acontece no cérebro



O Acidente Vascular Cerebral é uma alteração súbita da circulação cerebral que pode acontecer de duas formas: o tipo mais comum, chamado isquêmico (de 85 a 90% dos casos), ocorre quando um vaso que leva sangue ao cérebro fica entupido, impedindo que o oxigênio chegue às células. Já no hemorrágico (15% dos casos), um vaso se rompe, provocando sangramento no cérebro. Embora menos frequente, costuma ser mais grave.

— São 15 hospitais do SUS que realizam o tratamento, distribuídos entre Porto Alegre e região metropolitana, além dos hospitais privados. Um avanço é que, desde 2023, o HCPA oferece a trombectomia mecânica, que é um procedimento minimamente invasivo para remover coágulos sanguíneos no cérebro — ressalta Sheila.



Fatores de risco e prevenção

O principal fator de risco é a pressão alta. Outros incluem diabete, colesterol alto, tabagismo, obesidade, sedentarismo, consumo excessivo de álcool, depressão e estresse. Algumas medidas ajudam a reduzir o risco:

Manter a pressão arterial e a glicose sob controle

Ter alimentação saudável

Praticar atividade física regularmente

Parar de fumar

Fazer acompanhamento médico periódico

Estudo Promote AVC

Uma pesquisa do Hospital Moinhos de Vento e do HCPA busca voluntários de 50 a 75 anos para testar se uma polipílula que pode reduzir casos de AVC e demência. O Tratamento é gratuito e dura três anos. A inscrição é feita pelo WhatsApp (51) 9 8041-4454. Confira os requisitos:

Ter entre 50 e 75 anos

Não ter pressão alta, diabete e colesterol elevado

Ter pressão arterial sistólica limítrofe entre 120 e 139 mmHg

Ter algum um dos principais fatores de risco de estilo de vida: sedentarismo, sobrepeso, obesidade, tabagismo e alimentação não saudável.



