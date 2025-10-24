Saúde

Sistema sobrecarregado
Notícia

Com superlotação, hospitais de Porto Alegre e da Região Metropolitana restringem atendimentos

Na Capital, a situação ocorre nos hospitais de alta complexidade — Santa Casa, Hospital de Clínicas, São Lucas e Conceição

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS