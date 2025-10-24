Com superlotação, hospitais de Porto Alegre e da Região Metropolitana restringem atendimentos

Pior cenário é visto no Hospital de Clínicas. André Ávila / Agencia RBS

As emergências hospitalares de Porto Alegre e da Região Metropolitana estão sobrecarregados e superlotados. Diante do cenário, nesta sexta-feira (24), as instituições operam com restrições.

Em Porto Alegre, a situação ocorre nos hospitais de alta complexidade — Santa Casa, Hospital de Clínicas, São Lucas e Conceição.

O pior cenário é visto no Hospital de Clínicas. A ala adulta opera com 233% da capacidade, mas a preocupação maior é para o setor de pediatria. Conforme a instituição, na tarde desta sexta, 29 crianças estavam sendo atendidas e outras sete aguardavam por consulta. A capacidade total do local é para 14 leitos.

Apenas casos com risco de vida estão sendo atendidos. A orientação é para que a população busque as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Na Santa Casa, no Conceição e no São Lucas a lotação ultrapassa os 145%. Os três hospitais também atendem apenas casos de alta gravidade.

Região Metropolitana

Na Região Metropolitana, há restrição no hospital Dom João Becker, em Gravataí. A emergência SUS opera com 236%, sendo que 59 pacientes estão internados em 25 leitos.

Com lotação em 150%, o hospital Getúlio Vargas, de Sapucaia do Sul, também teve de anunciar mudanças. Os atendimentos de pediatria estão temporariamente suspensos.

Em Canoas, a emergência do Nossa Senhora das Graças atende com 410% da capacidade. No Hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha, a lotação é de 113%.