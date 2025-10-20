Saúde

Falta de pagamento
Notícia

Com salários atrasados, médicos restringem atendimentos em UPAs de Canoas 

Apenas casos graves são atendidos nas unidades. A empresa responsável pelo serviço afirma que a prefeitura deve mais de R$ 9 milhões

Lisielle Zanchettin

