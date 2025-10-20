Com salários atrasados, médicos restringem atendimentos em UPAs de Canoas 

UPA Liberty é uma das unidades afetadas. Kathlyn Moreira / Agência RBS

Moradores de Canoas, na Região Metropolitana, voltaram a enfrentar problemas na busca por um atendimento em saúde. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município estão operando com restrições. O motivo é a falta de pagamento dos médicos.

Nesta segunda-feira (20), apenas casos considerados graves estão sendo atendidos. Pacientes com sintomas leves, fichas azuis e verdes, são orientados a procurarem as unidades básicas de saúde.

A situação é verificada nas unidades Guajuviras, Rio Branco e Liberty. Já a UPA Niterói foi fechada para reformas. De acordo com o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), os salários dos profissionais estão em atraso desde o mês de julho.

As UPAs do município são administradas pelo IBSaúde, que contratou outra instituição para gerir a escala de médicos. O IBSaúde informou que a situação é causada pela falta de repasses da prefeitura de Canoas.

Conforme a empresa, o município deve mais de R$ 9 milhões de serviços prestados entre janeiro e setembro deste ano. Também há R$ 600 mil em atraso referente à Operação Inverno, além de valores em aberto desde 2021.

Em nota (leia a íntegra abaixo), a prefeitura de Canoas informou que "vem realizando o pagamento dos valores previstos nos contratos com a empresa de acordo com a comprovação da execução dos serviços". Além disso, destacou que "já se reuniu em diferentes ocasiões com a direção do IBSaúde para tratar da manutenção dos atendimentos à população nas UPAs".

Impacto na vizinhança

Devido às restrições, o município de Nova Santa Rita tem observado uma crescente procura por atendimento de moradores de outras cidades, como a vizinha Canoas.

Nos últimos 30 dias, segundo a Secretaria de Saúde de Nova Santa Rita, foram registrados 1.157 atendimentos a pacientes de Canoas, o que representa 14% do total no período. De acordo com a pasta, as principais demandas têm sido relacionadas a sintomas respiratórios e atendimentos pediátricos.

Nota da prefeitura de Canoas