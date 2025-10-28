Com gestão de nova empresa, UPAs de Canoas voltam a operar sem restrições

UPA Rio Branco foi uma das visitadas pela reportagem nesta terça-feira e registrou atendimento normalizado. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Com uma nova gestão desde o fim de semana, três UPAs de Canoas, na Região Metropolitana, voltaram a operar sem restrições. Os locais estavam limitando os atendimentos a casos mais graves em razão de falta de profissionais.

Em caráter emergencial, o Instituto Maria Schmitt (Imas) substituiu a empresa IBSaúde, que teve o contrato com o município suspenso na manhã de sábado (25). Após pacientes relatarem problemas na fase de transição, como dificuldades no atendimento nos últimos dias, a nova empresa e a prefeitura garantiram que a situação está normalizada.

— Quando a gente passa por um período de transição, tem um tempo de adaptação. Sempre teve médico em todas as unidades, acabou que teve um número reduzido, mas já está normalizado — ressaltou a diretora de UPA do Imas, Lorraine Cichowicz.

Na manhã desta terça-feira (28), a reportagem de Zero Hora percorreu as três UPAs em funcionamento. Nas unidades Guajuviras, Rio Branco e Liberty Dick Conter (Caçapava), pacientes aguardavam nas salas de espera e eram chamados para triagem. Nos três lugares, as equipes confirmaram que não faltavam médicos tanto para adultos quanto na pediatria.

Segundo o Imas, alguns profissionais ligados ao IBSaúde foram reincorporados ao quadro de servidores. Já outros foram substituídos por trabalhadores da rede da nova gestora para completar as escalas.

A mudança de gestão foi feita após uma determinação judicial e uma crise na saúde do município. Pacientes se queixavam de falta de profissionais, paralisação de atividades e restrição de atendimentos, fazendo com que não procurassem mais as UPAs.

O IBSaúde assumiu a gestão de UPAs em Canoas em 2020, com a unidade Guajuviras. As demais foram geridas a partir de 2022. A reportagem entrou em contato com a empresa e aguarda posicionamento.

Enquanto o Imas permanecer na gestão das UPAs, a prefeitura trabalhará na licitação para a contratação da empresa que administrará as unidades de forma permanente. Também no município, a UPA Niterói está em reformas e segue sem atendimento. A prefeitura estima que ela deva ficar em obras até o fim do ano. Depois, o espaço receberá a equipe da UPA Rio Branco, que será a próxima a passar por obras.

O que diz a prefeitura sobre o atraso de pagamentos ao IBSaúde

Os médicos das UPAs optaram pela restrição nos atendimentos no início do mês, após atrasos nos seus pagamentos, que são responsabilidade da empresa que os contratou. Os sucessivos problemas com as escalas médicas incompletas, e a consequente restrição da assistência à população, foram o motivo da decisão da administração municipal pela paralisação dos contratos com a empresa e a contratação emergencial de outra gestora.

A Prefeitura, antes disso, tentou o diálogo com o IB Saúde, notificou a empresa e obteve decisão judicial da 5ª Vara Cível da Comarca de Canoas determinando o restabelecimento dos serviços de saúde das UPAs da cidade, sem que houvesse solução para a falta de médicos.

A Prefeitura reitera que não há valores em atraso para serem pagos ao IB Saúde. Os únicos valores em aberto são cerca de R$ 2 milhões, referentes a serviços prestados no mês de setembro, e que ainda estão dentro do prazo normal de pagamento e dentro do cronograma orçamentário da administração municipal. A Prefeitura realizou os pagamentos de todos os serviços comprovadamente prestados pela empresa.