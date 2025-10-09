Com emergências superlotadas, hospitais de Porto Alegre restringem atendimentos 

Atendimento está restrito a casos considerados com risco de vida ou encaminhados pelo Samu. Ronaldo Bernardi / Agência RBS / Agência RBS

Ao menos quatro emergências de hospitais de Porto Alegre operam com restrições nesta quarta-feira (8). O motivo é a superlotação das instituições.

Os hospitais de Clínicas, Conceição, Santa Casa e São Lucas atendem apenas casos considerados com risco de vida ou encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu). Todas as instituições são referência para casos de alta complexidade.

Leia Mais STF decide contra seguradoras em ação sobre reajuste por idade em planos de saúde

O pior cenário é no Hospital São Lucas, onde a emergência opera com 340% da capacidade. Na noite desta quarta-feira, 34 pessoas eram atendidas em 10 leitos.