Com emergências superlotadas, hospitais de Porto Alegre restringem atendimentos 

Ao menos quatro emergências de hospitais de Porto Alegre operam com restrições nesta quarta-feira (8). O motivo é a superlotação das instituições.
Os hospitais de Clínicas, Conceição, Santa Casa e São Lucas atendem apenas casos considerados com risco de vida ou encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu). Todas as instituições são referência para casos de alta complexidade.
O pior cenário é no Hospital São Lucas, onde a emergência opera com 340% da capacidade. Na noite desta quarta-feira, 34 pessoas eram atendidas em 10 leitos.
Conforme o painel de monitoramento da Secretaria de Saúde da Capital, 99% dos leitos do SUS estão ocupados. Também há superlotação nas unidades de pronto atendimento (UPAs) Moacyr Scliar, Bom Jesus, Cruzeiro do Sul e na saúde mental do IAPI. As maiores demandas são para casos de oncologia e respiratório.