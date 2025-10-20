Saúde

Medicina e tecnologia
Notícia

Cirurgias realizadas a distância com auxílio de robôs colocam o RS na vanguarda da especialidade

Do Kuwait, professor do Hospital de Clínicas operou paciente em Curitiba e entrou para o Guinness. Já o Hospital Mãe de Deus realizou procedimento pioneiro no Brasil

Fernanda Polo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS