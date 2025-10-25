Chega a 15 o número de mortes causadas por intoxicação por metanol no Brasil

Rio Grande do Sul tem um caso confirmado. Yasin AKGUL / AFP

O número de mortes causadas por intoxicação por metanol chegou a 15 em território brasileiro. A atualização foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (24).

Ao todo, são 58 casos confirmados de intoxicação e 50 em investigação. Já foram descartadas 635 notificações.

Do total de mortes, nove foram em São Paulo, três no Paraná e três em Pernambuco.

Mais nove óbitos seguem em investigação: quatro em Pernambuco, dois no Paraná, um em Minas Gerais, um em Mato Grosso do Sul e um em São Paulo. Foram descartadas 32 notificações de óbitos que estavam sob investigação.

O Estado de São Paulo segue com o maior número de casos: 44 confirmados e 14 em investigação.