"Cenário é preocupante": Brasil vê população a cada dia mais obesa, sedentária e hipertensa

Cerca de 70% dos adultos brasileiros estão acima do peso, sendo que um em cada três já é considerado obeso. Doença está associada a diversas complicações crônicas e ao aumento da mortalidade

