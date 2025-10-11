Campanha de multivacinação tem baixa procura nas unidades de saúde de Porto Alegre

Ação oferece todas as vacinas que compõem o calendário de rotina definido pelo Programa Nacional de Imunizações. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O dia de sol e calor em Porto Alegre não foi o bastante para que a população comparecesse em peso às unidades de saúde. A Capital promoveu neste sábado (11) uma campanha de multivacinação para menores de 15 anos, mas a procura foi baixa nos postos.

— Ficamos contentes com o dia, que novamente foi bonito, e esperávamos que tivesse procura maior com a divulgação, mas foi ainda muito tímida — avaliou Vânia Frantz, diretora de atenção primária na Secretaria Municipal de Saúde da Capital.

Oito unidades foram abertas para o atendimento a partir das 9h. Pela manhã, o movimento era ainda mais fraco. Segundo a diretora, as equipes de saúde estão ligando para as pessoas e convocando o público-alvo para comparecer aos postos.

Leia Mais RS tem três casos suspeitos de intoxicação por metanol

A expectativa agora é pelas próximas ações. No próximo sábado (18), todas as unidades estarão abertas para o Dia D de vacinação, das 9h às 18h. No dia 25, outras oito unidades serão novamente abertas para um rescaldo da campanha.

A intenção é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes. São oferecidas na campanha todas as vacinas que compõem o calendário de rotina definido pelo Programa Nacional de Imunizações, de acordo com a faixa etária. Também estão disponíveis doses de vacinas oferecidas em campanhas, como o imunizante da gripe.