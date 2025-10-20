Campanha de multivacinação aplica quase 15 mil doses em Porto Alegre

Crianças e adolescentes de até 15 anos podem receber as vacinas. Porthus Junior / Agencia RBS

O Dia D da Multivacinação, realizado no último sábado (18), garantiu a imunização de 9.451 pessoas na capital gaúcha. Foram 14.921 doses aplicadas nas 132 unidades de saúde de Porto Alegre. O balanço no Estado ainda não foi divulgado.

A faixa etária com maior adesão foi a de 10 a 14 anos, com 3.232 crianças e adolescentes vacinados.

Desde o início da mobilização, que começou no dia 4 de outubro, 43.083 doses já foram aplicadas, e 27.449 pessoas buscaram atualizar a caderneta vacinal no município. Já em todo o Estado foram 32.258 doses aplicadas somente no Dia D.

As vacinas de rotina, que protegem contra doenças como sarampo, pólio e coqueluche, representaram a maioria das aplicações (7.495), seguidas por influenza (4.265), dengue (2.608) e covid-19 (553).





Os postos oferecem mais de 15 vacinas gratuitamente. Para atualizar a caderneta de aplicações, pais e responsáveis devem levar crianças e adolescentes de até 15 anos a uma Unidade Básica de Saúde.