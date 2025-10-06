Câmara pode votar nesta semana projeto que torna adulteração de bebidas e alimentos crime hediondo

Casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas têm sido monitorados no Brasil. Yasin AKGUL / AFP

A Câmara dos Deputados pode votar nesta semana um projeto de lei que tramita desde 2007 e prevê tornar crime hediondo a adulteração de alimentos e bebidas.

Na semana passada, após a divulgação de casos de intoxicação por metanol no consumo de bebidas alcoólicas, os deputados aprovaram o regime de urgência para a votação da proposta, de autoria do ex-deputado Otávio Leite (PSDB-RJ).

O texto foi apresentado depois que uma fiscalização flagrou misturas de soda cáustica e água oxigenada no leite de uma cooperativa. O crime hediondo é inafiançável e não pode ser objeto de anistia, graça ou indulto. Além disso, as penas podem chegar a 30 anos em caso de tipificação como homicídio e o regime de progressão penal é mais lento.