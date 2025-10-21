Brasil registra nove mortes em razão de intoxicação por metanol e tem 47 casos confirmados

Bebidas alcoólicas foram identificadas como a fonte de intoxicação por metanol no país. Renan Mattos / Agencia RBS

O Brasil chegou a nove mortes confirmadas em razão de intoxicação por metanol, segundo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde na segunda-feira (20). Os casos confirmados subiram para 47.

De acordo com o documento, o aumento de mortes confirmadas se deve a um óbito registrado no Paraná. A Secretaria de Saúde do Estado informou que a vítima foi um homem de 55 anos, morador de Foz do Iguaçu (PR).

Ele procurou uma unidade de pronto atendimento (UPA) em 14 de outubro com fortes dores abdominais e relatou ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior. Exames laboratoriais confirmaram a presença de metanol no organismo.

As outras mortes confirmadas até o momento foram em São Paulo, com seis registros, e em Pernambuco, onde duas pessoas morreram. Há sete mortes suspeitas em investigação.

Os 47 casos confirmados de intoxicação pela substância ocorreram em quatro Estados: São Paulo, com 38 casos confirmados, Paraná (5), Pernambuco (3) e Rio Grande do Sul (1). O boletim do ministério aponta que ainda existem 57 suspeitas de intoxicação em investigação no país. Outras 578 notificações foram descartadas.