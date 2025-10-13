Brasil registra 32 casos confirmados de intoxicação por metanol

No Rio Grande do Sul, cinco casos estão sob análise. Júlia Taube / Agencia RBS

O Brasil tem 32 casos confirmados e 181 em investigação por intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas. A atualização foi divulgada pelo Ministério da Saúde no final da tarde desta segunda-feira (13). Outras 320 suspeitas foram descartadas.

Os casos de intoxicação confirmados foram em São Paulo (28), Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1). Quanto aos óbitos, cinco foram confirmados em SP e outros nove seguem em investigação: três em São Paulo, três em Pernambuco, um no Mato Grosso do Sul, um em Minas Gerais e um no Ceará.

Em relação aos casos suspeitos, São Paulo é o Estado com maior concentração, contabilizando cem casos em investigação.

Em seguida, aparecem Pernambuco com 43 suspeitas, Espírito Santo (9), Rio Grande do Sul (5), Rio de Janeiro (5), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Goiás (3), Maranhão (2), Alagoas (2), Minas Gerais (1), Paraná (1) e Rondônia (1).