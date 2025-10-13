Brasil confirma 34 casos de sarampo neste ano; Ministério da Saúde emite alerta

O imunizante está disponível gratuitamente na rede pública. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Ministério da Saúde emitiu um alerta nacional para os Estados e municípios nesta sexta-feira (10) sobre o aumento de casos de sarampo no país. Do início de janeiro até o momento, o Brasil já registrou 34 casos da doença. Os Estados do Tocantins, Maranhão e Mato Grosso chegaram a entrar em situação de surto. A pasta solicitou a intensificação da vacinação e da vigilância em relação a possíveis infecções.

De acordo com a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a pediatra Isabella Ballalai, o cenário é motivado por uma cobertura vacinal heterogênea:

— Você pode ter 95% (de cobertura vacinal) em um lugar, mas 10% em outro, por exemplo. Então, nesses municípios em que a cobertura é baixa, os casos vão surgindo até que você perde o controle — explica.

Leia Mais Brasil registra 32 casos confirmados de intoxicação por metanol

O esquema básico de vacinação é composto por duas doses. A primeira é aplicada aos 12 meses de idade e a segunda, aos 15 meses. Geralmente, é utilizada a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. O imunizante está disponível gratuitamente na rede pública. Isabella destaca que a eficácia é de 98% e a vacinação é a única forma de prevenção à doença.

Em 2024, o Brasil apresentou cobertura vacinal da tríplice viral de 95,7% para a primeira dose e 80,3% para a segunda dose. Já os dados preliminares de 2025 indicam coberturas de 91,2% e 74,6%, respectivamente. De acordo com o MS, esses índices aumentam a vulnerabilidade para a circulação do vírus do sarampo, já que estão abaixo da meta recomendada de 95%.

Dos 34 casos registrados no Brasil, nove são importados de pessoas que retornaram do Exterior já infectadas. Outros 22 estão relacionados a esses casos. Já os outros três apresentam sequenciamento genômico compatível com variantes que circulam em outros países.

Leia Mais Cardiologistas lançam campanha nacional de conscientização sobre doenças valvulares, que podem ser fatais

Segundo Isabella, muitos países estão vivendo um surto de sarampo, como os Estados Unidos, destino frequente de brasileiros. A transmissão começa justamente quando essas pessoas viajam, contraem a doença e retornam ao Brasil. Esses são os casos chamados de importados:

— O problema é quando surgem infecções em pessoas que não viajaram. Isso significa que o vírus já está circulando na comunidade — destaca a pediatra.

Situação no mundo

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), foram notificados mais de 360 mil casos suspeitos da doença em 173 países, e cerca de 164 mil deles foram confirmados. A maior parte dos registros veio da Região do Mediterrâneo Oriental, com 34% dos casos, seguida pela África, com 23%, e pela Europa, com 18%.

Nas Américas, o cenário também chama atenção. Foram confirmados 11.691 casos de sarampo e 25 mortes em dez países. O Canadá liderou o número de infecções, com pouco mais de 5 mil casos, seguido pelo México, com 4.703, e pelos Estados Unidos, com 1.514.

Em março deste ano, os Estados Unidos registraram o primeiro óbito em dez anos por conta da doença. A situação aconteceu no início da gestão de Robert F. Kennedy Jr. como secretário de Saúde e Serviços Humanos, cargo equivalente ao de ministro da Saúde no Brasil. Kennedy Jr. já afirmou que a vacina tríplice viral estaria ligada ao autismo, uma alegação que foi estudada e desmentida — ou seja, não tem qualquer base científica.

Na América do Sul, a Bolívia enfrenta um surto ativo com 320 casos confirmados, enquanto o Paraguai registrou 50 casos, o Peru, 4, e a Argentina, 35.

Os dados da OMS apontam que os adolescentes e jovens adultos registram o maior número absoluto de casos. Nas Américas, 22% dos casos confirmados ocorreram entre pessoas de 10 a 19 anos, e 19% entre 20 e 29 anos. No entanto, quando se considera a taxa de incidência proporcional à população, os bebês com menos de um ano são os mais vulneráveis, com 6,6 casos para cada 100 mil habitantes.

O que é o sarampo?

O sarampo é uma doença causada por um vírus do gênero Morbillivirus, de transmissão respiratória, assim como a covid-19, influenza e outras infecções virais. A doença causa um quadro de saúde preocupante e potencialmente fatal, especialmente para crianças com menos de dois anos.

— Até os anos 90, o sarampo era uma das principais causas de mortalidade infantil no Brasil — pontua a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações.

Leia Mais Flórida quer extinguir obrigatoriedade de vacinação para estudantes

Os sintomas iniciais costumam ser parecidos com os de uma gripe:

Febre alta

Tosse

Coriza

Conjuntivite

Mal-estar

Depois de alguns dias, surgem manchas vermelhas pelo corpo, a principal marca da doença.

Quando elas aparecem, o paciente pode estar transmitindo a doença há seis dias — a transmissão continua até quatro dias após o surgimento dessas marcas.