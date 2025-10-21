Azeite, sal e "chá do milagre" são suspensos pela Anvisa

Agência publicou decisão no Diário Oficial da União de segunda-feira (20). Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu o consumo do azeite extra virgem da marca Ouro Negro. Em decisão publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira (20), a agência também suspendeu a comercialização, distribuição, divulgação e o consumo de 13 lotes do sal do Himalaia da empresa Kinino.

Um terceiro produto proibido foi o Chá do Milagre ("pó do milagre" ou "pozinho do milagre"), produzido por empresa desconhecida.

No caso do sal do Himalaia, a medida foi anunciada após a fabricante, a H.L. do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios, responsável pela Kinino, comunicar o recolhimento voluntário do produto.

Laudos emitidos pelo Instituto Adolfo Lutz apontaram que os lotes apresentaram teor de iodo abaixo do estabelecido na legislação. O mineral é obrigatoriamente adicionado ao sal de cozinha no Brasil para garantir níveis mínimos de consumo e reduzir a incidência de doenças relacionadas à sua deficiência, como bócio (aumento de volume na tireoide).

Os lotes suspensos tinham prazo de validade até março de 2027. Veja a lista:

MAR 257 1

MAR 257 2

MAR 257 3

MAR 257 4

MAR 257 5

MAR 257 6

MAR 257 7

MAR 257 8

MAR 257 9

MAR 257 10

MAR 257 11

MAR 257 12

MAR 257 13

O Estadão entrou em contato com a Kinino, mas não obteve retorno. Caso a demanda seja respondida, a reportagem será atualizada.

Azeite

O azeite extra virgem Ouro Negro, que teve todos os lotes proibidos, foi alvo da Anvisa por ter origem desconhecida. O produto também foi desclassificado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Além disso, no rótulo do produto, consta que ele é importado pela Intralogística Distribuidora Concept, empresa com CNPJ suspenso na Receita Federal.

O Estadão não conseguiu localizar o responsável pela empresa.

Chá do milagre

Outro produto proibido foi o Chá do Milagre. O item foi alvo da agência porque sua composição, classificação e fabricante são desconhecidos.