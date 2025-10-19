Ao menos quatro emergências de hospitais de Porto Alegre operam com superlotação neste domingo

Pelo menos quatro hospitais de alta complexidade de Porto Alegre operam com ocupação próxima ou superior a 100% nas emergências neste domingo (19), segundo o painel de monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
A situação mais crítica é registrada no Hospital São Lucas da PUCRS, que apresenta 320% de ocupação na emergência adulta.
De acordo com o levantamento, o Hospital de Clínicas chega a 220% da capacidade, a Santa Casa a 174% e o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) a 96%.
Diante da superlotação, as instituições estão recebendo apenas pacientes com risco de morte ou encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Ainda conforme a SMS, 95% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade estão ocupados neste domingo.
Emergências pediátricas e UPAs
Na emergência pediátrica, a situação também preocupa. O Conceição opera com 121% de ocupação, o Clínicas com 114%, e a Santa Casa está no limite, com 100% dos leitos utilizados.
A rede de pronto atendimento da Capital enfrenta o mesmo cenário. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Moacyr Scliar, Bom Jesus e Cruzeiro do Sul estão superlotadas, com ocupações de 224%, 154% e 156%, respectivamente. Na saúde mental, a UPA do IAPI registra 194% de lotação.