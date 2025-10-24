Saúde

Risco de contaminação

Anvisa suspende medicamentos manipulados e implantes hormonais; veja quais

Produtos afetados são da Elmeco, que informou que fez as adequações exigidas e enviou à vigilância sanitária regional um plano de ação para comprovar que suas operações estão dentro das normas

Estadão Conteúdo

Gabriel Damasceno

