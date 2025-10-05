Anvisa libera importação de antídoto contra ingestão de metanol

Importação é considerada excepcional pela agência. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou neste domingo (5) a importação de antídoto contra a ingestão de metanol.

A medida acontece após a notificação de 225 casos suspeitos de intoxicação, sendo 16 confirmados e 209 ainda em análise. Dos casos investigados, dois são no Rio Grande do Sul. O Brasil tem 15 registros de mortes associadas ao metanol, com dois óbitos confirmados no Estado de São Paulo e 13 em investigação.

A carga de 2,6 mil frascos de Fomepizol foi encaminhada pelo Ministério da Saúde junto à Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Do total, 2,5 mil frascos foram comprados pelo governo, enquanto outros cem foram doados pelo fabricante. O prazo para a entrega ainda será negociado.

A importação é considerada excepcional, pois, segundo a Anvisa, não há pedido de registro para esse medicamento no Brasil até o momento. Uma resolução do órgão permite a importação em caráter de excepcionalidade de produtos sujeitos à vigilância sanitária que ainda não possuem registro.

O Fomepizol é uma das opções de tratamento para os casos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas possivelmente adulteradas ou falsificadas.

A Anvisa já havia autorizado a realização de procedimentos temporários e emergenciais para a fabricação de álcool etílico injetável (etanol), destinado ao tratamento de intoxicação por metanol. A medida vai possibilitar o aumento da produção de etanol de grau farmacêutico no Brasil.

Suspeitas no RS

O Rio Grande do Sul registrou as duas primeiras notificações de suspeita de intoxicação após consumo de bebidas alcoólicas. O Ministério da Saúde analisa um caso em Porto Alegre e outro em Santa Maria, na Região Central.

Parte do conteúdo de uma garrafa de bebida alcoólica que pode ter contaminado um homem de 38 anos em Porto Alegre foi coletada pela Vigilância Sanitária do município e será analisada no começo da semana para tentar confirmar a presença da substância tóxica. Três amostras de sangue do morador da Capital também foram coletadas para analisar a eventual presença do produto.