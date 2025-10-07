Saúde

Proibidos de circular

Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos irregulares de três marcas; veja lista

Agência alerta que produtos sem registro ou regularização não possuem garantia de qualidade, segurança ou eficácia, podendo representar sérios riscos à saúde

Estadão Conteúdo

Gabriel Damasceno

