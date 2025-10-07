Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos irregulares de três marcas; veja lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na segunda-feira (6), o recolhimento de 78 cosméticos irregulares, entre produtos para o cabelo, pele e higiene bucal.
A maior parte dos produtos (69) é produzida pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos. Segundo a Anvisa, os itens da empresa não são registrados, tendo sido apenas notificados. A notificação, de acordo com a agência, é um procedimento mais simples e rápido, usado para cosméticos de baixo risco, o que não se aplicaria aos produtos.
Em nota, a empresa afirma que já havia interrompido voluntariamente a comercialização desses itens após uma atualização da Anvisa para produtos alisantes capilares e que iniciou a adequação dos processos.
"A empresa recebeu uma notificação do órgão e está cumprindo integralmente todas as orientações, incluindo o recolhimento preventivo dos lotes indicados e a comunicação a distribuidores e parceiros", afirma.
"A Cosmoética reforça seu compromisso com a segurança, a conformidade regulatória e a transparência em todas as suas operações", acrescenta na nota.
Veja a lista de produtos da Cosmoética
- Realinhamento Térmico - Buran Profissional (todos os lotes)
- Realinhamento Térmico - MS Professional (todos)
- Realinhamento Térmico - Tarrare Profissional (todos)
- Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) (todos)
- Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos)
- Gloss Liss - Liberty Hair (todos)
- Fusion Liss Orient Beauty (todos)
- Progressiva Santore (todos)
- Progressiva Megarepair Luna System (todos)
- Creme Progressiva Luna System (todos)
- Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos)
- Progressiva Glowme (todos)
- Progressiva Diversi Hair (todos)
- Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos)
- Progressiva Care (todos)
- Progressiva JL Professional (todos)
- Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) (todos)
- Liss Extreme - Profissional Zelo Hair (todos)
- Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos)
- Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) (todos)
- Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) (todos)
- High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) (todos)
- Progressiva Perfect Liss (todos)
- Selagem Chilena Ledebut (todos)
- Prohibida Bravie (todos)
- Complexo Redutor - Terrare Profissional (todos)
- Liberadah Bravie (todos)
- Volume Control - Profissional Zelo Hair (todos)
- Ocean Shine Florac Cosmetics (todos)
- Educ Hair Edumi (todos)
- Release Ledebut (todos)
- Extreme Reduct Dona Lara (todos)
- Hair Perfect Premium Tresaav (todos)
- Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos)
- Liso de Milhões Beleza Rara (todos)
- Esse Liso É Um Luxo - Savassi (todos)
- Liso Perfeito - SA Carrias (todos)
- BTX Premium - Asaphepro (todos)
- Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos)
- Botox Collagen BTX Karseell (todos)
- Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos)
- Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos)
- Botox Blueberry Umecthair (todos)
- Botox Queen Hair (todos)
- Botox Violet Mask Ledebut (todos)
- Botox Branco Perla Profissional (todos)
- Botox Matizador Kalainne (todos)
- Botox Matizador Rute Rezende (todos)
- Botox XG Forest Hair (todos)
- Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos)
- Alisamento Algas + (Selagem) (todos)
- Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos)
- Selagem Perla Profissional (todos)
- Selagem Extreme Blond Kalainne (todos)
- Selagem Algas Fino Cheiro (todos)
- Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos)
- Selagem Kalainne (todos)
- Perfect Smooth (Selagem) Damy Monteiro Cosméticos (todos)
- Gloss Selagem Umecthair (todos)
- Selagem Chinesa Niza Freitas (todos)
- Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos)
- Selagem Kelsi Cosméticos (todos)
- Selagem Orgânica Forest Hair (todos)
- Selagem Gold - Ledebut (todos)
- Selagem Matizadora Rute Rezende (todos)
- Premium Master (Selagem) Liriu Cosméticos (todos)
- Selagem Extreme Kalainne (todos)
- Realinhamento Térmico - Oriente Beauty (todos)
- Máscara Realinhamento (todos)
Outro produto que deve ser recolhido é o cosmético Truss Máscara Capilar Selante Blond, fabricado pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos. A situação acontece pela mesma razão: a empresa apenas notificou a Anvisa.
O Estadão entrou em contato com a fabricante, mas não obteve retorno até a publicação do texto.
Ozonteck
Oito produtos da Ozonteck também devem ser recolhidos e tiveram a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso suspensos. Segundo a Anvisa, apesar de serem registrados como cosméticos, eles alegam atividade farmacológica, o que não é permitido para esse tipo de produto.
Em nota, Felipe Alves, advogado da Ozonteck, afirma que a empresa "mantém constante diálogo e alinhamento com os órgãos reguladores e que, em observância às boas práticas de fabricação, comunicação e transparência, atualizou integralmente seus rótulos e embalagens para oferecer maior clareza e objetividade nas informações ao consumidor".
Veja lista de produtos da Ozonteck
- Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos os lotes)
- Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos)
- Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos)
- Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos)
- Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos)
- Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos)
- Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)
- Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)
A Anvisa alerta que produtos sem registro ou regularização não possuem garantia de qualidade, segurança ou eficácia, podendo representar sérios riscos à saúde. Por esse motivo, a agência não recomenda o uso desses itens.
A população pode denunciar a comercialização desses produtos por meio da Ouvidoria da Anvisa ou pela Central de Atendimento, pelo número 0800 642 9782.