Saúde

48 horas
Notícia

AGU pede que Meta remova conteúdos sobre venda ilegal de materiais para falsificação de bebidas

Os itens são utilizados na produção clandestina com substâncias tóxicas, como o metanol, cuja ingestão pode levar à morte

Zero Hora

