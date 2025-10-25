“A prótese é o retorno da minha vida”: moradores de Sapiranga podem fazer próteses dentárias gratuitamente

Dentista Daiane Patsche e paciente Gelson Luis dos Santos ; Unidades de Saúde de Sapiranga oferecem próteses dentárias. Júlia Taube / RBS TV

Há nove anos, durante de uma crise de epilepsia dentro de casa, o cozinheiro Gelson Luis dos Santos, 60 anos, acabou quebrando grande parte dos dentes com queda. Morador de Sapiranga, no Vale do Sinos, desde então, ele convive com a vergonha de sorrir e a insegurança de estar em público.

Mas os dias sem sorrisos estão perto do fim. Desde o começo de outubro, Santos aguarda a chegada de uma prótese dentária que ganhou do município. Ele foi um dos primeiros casos a serem atendidos na cidade, que a partir deste mês passa a oferecer o serviço gratuitamente de próteses dentárias totais e parciais para a população.

— O meu sonho é ter os meus dentes de novo, porque a boca é o espelho da alma. Porque se a pessoa tem os dentes bonitos, qualquer lugar que ela chegar, ela vai ser bem recebida. Agora, se uma pessoa chegar com uma boca ruim, todo mundo vai olhar. Pode estar bem-vestido, com a melhor roupa que tiver, mas se os dentes não estiverem perfeitos, acaba ali — relata ele.

A inciativa municipal vai garantir 50 próteses dentárias por mês, de graça. Mas segundo a Prefeitura, o número poderá aumentar conforme a demanda. Para ter acesso ao serviço, basta ser morador de Sapiranga e buscar uma das 11 unidades de saúde da cidade. Depois, é preciso tirar uma ficha, fazer uma consulta de avaliação clínica com o dentista, que analisa o que é necessário ser feito, como restaurações, extrações, limpezas, tratamento de canal e outros procedimentos. Quando todas as etapas clínicas estiverem concluídas, o paciente é encaminhado para a confecção da prótese dentária.

— Não adianta ele só vir para fazer a prótese, pedir o encaminhamento. Se ele tem indicação de limpeza, distrações, restaurações, tudo deve ser feito antes da prótese. Nós encaminhamos o paciente para uma empresa terceirizada e parceira onde é feita toda a parte da prótese, desde a moldagem até a entrega — explica a dentista Daiane Patsche.

Além da estética

A prótese dentária total ou parcial representa muito além da estética. Ela devolve a qualidade de vida para quem não possui os dentes. Segundo a dentista, a falta da arcada dentária completa interfere na mastigação e na fala dos pacientes, além da questão social de interação com amigos e até nas oportunidades de trabalho.

No caso de Santos, comer é uma tarefa difícil. O sabor do tradicional churrasco é difícil de lembrar, segundo ele. O convívio social também foi afetado durante esses nove anos. Ele conta que chegou a buscar por tratamento particular de próteses dentárias, mas o valor alto foi o impeditivo. Agora, depois de passar por todas as consultas exigidas, ele espera ansioso pela prótese nova que deve chegar nos próximos dias e gratuitamente.

— A prótese é o retorno da minha vida. Sem ela, eu me sinto envergonhado de ir sair na rua, de conversar com uma pessoa. Me convidam para ir em churrasco, eu não vou. Me convidam para ir em aniversário, eu invento uma desculpa — revela.

Demanda da população

Conforme Daiane, a iniciativa faz parte do Programa Brasil Sorridente, do Ministério da Saúde. Do Governo Federal, o município recebe R$18 mil mensal. Mas para conseguir alcançar o número de 50 próteses por mês que são ofertadas, conforme a Prefeitura de Sapiranga, o governo municipal ainda entra com um valor de contrapartida. Segundo a administração municipal, ainda não é possível mensurar a quantia investida dos públicos porque o primeiro mês da ação ainda está em andamento.

Desde o começo de outubro, quando a ação foi implementada nas Unidades Básicas de Saúde de Sapiranga, 36 pessoas já deram início às próteses. Mas a demanda grande por esse tipo de atendimento já era notada na cidade antes mesmo do programa entrar em prática.