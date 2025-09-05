Vigilância em Saúde confirma circulação de nova variante de covid-19 no RS

Vacinação contra covid-19 segue sendo recomendada. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) confirmou que há uma tendência de aumento de casos de covid-19 no Rio Grande do Sul, com a presença de uma nova variante já identificada em outros Estados brasileiros desde julho deste ano. Chamada de XFG, a mutação do vírus é mais transmissível por ser nova, mas não oferece risco alto de complicações severas.

O monitoramento estadual não identificou elevação em internações hospitalares pela doença. Conforme a diretora do Cevs, Tani Ranieri, já é esperada uma elevação de casos nesta época (fim do inverno), assim como ocorreu no ano passado e em 2023.

— Há uma tendência de aumento de casos. O vírus está circulando mais — avalia.

A mudança se deve à redução da circulação de agentes mais presentes nos períodos de frio, como influenza e vírus sincicial respiratório. Segundo a diretora, essa diminuição acontece por haver um número expressivo de pessoas que já tiveram contato com esses vírus.

— Se formos comparar, neste período do ano, há um aumento de casos de covid-19. Normalmente, há sempre uma competição entre os agentes, diminuem os outros vírus e aumenta o sars-cov-2 — aponta.

Como prevenção, a Secretaria Estadual de Saúde recomendou o uso de máscaras em unidades hospitalares, testagem de pessoas com sintomas, isolamento de pacientes com resultado positivo e vacinação para grupos prioritários.

Surto em hospital

Tani ainda reforçou que o surto identificado no Hospital Conceição, em Porto Alegre, é um caso isolado, com uma contaminação que se deu internamente. Dois idosos que já apresentavam outras comorbidades morreram na instituição após serem diagnosticados com a doença. Um deles não havia tomado vacina e o outro estava com esquema vacinal incompleto.

Desde agosto, ao menos 65 pacientes foram diagnosticados com a doença no hospital, além de cinco funcionários. Nesta sexta-feira (5), quatro pessoas seguem em isolamento na instituição, que não registra novos casos desde terça-feira (2).

Recomendações da Secretaria Estadual de Saúde