Vacina contra vírus sincicial respiratório chegará ao SUS em novembro

Imunizante deve ser distribuída no SUS a partir de novembro. Camila Hermes / Agencia RBS

O Ministério da Saúde confirmou na quarta-feira (10) que a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) começará a ser aplicada na rede pública a partir da segunda quinzena de novembro. O foco inicial será em gestantes a partir da 28ª semana de gravidez e em bebês, já que a imunização durante a gestação garante proteção ao recém-nascido até os seis meses de idade.

O acordo prevê a produção nacional do imunizante por meio de uma parceria de transferência de tecnologia entre o Instituto Butantan e a farmacêutica Pfizer. A previsão é de que 1,8 milhão de doses estejam disponíveis até o fim de 2025.

O VSR é o principal causador de bronquiolite — responsável por cerca de 80% dos casos — e também está ligado a até 60% das pneumonias em crianças menores de dois anos. Dados do ministério indicam que uma em cada cinco crianças infectadas precisa de atendimento médico, e uma a cada 50 é hospitalizada ainda no primeiro ano de vida. No país, aproximadamente 20 mil bebês com menos de um ano são internados todos os anos devido ao vírus.

Prematuros estão entre os mais vulneráveis: a taxa de mortalidade nesse grupo pode ser até sete vezes maior do que entre bebês nascidos dentro do período considerado normal de gestação. Entre 2018 e 2024, foram registradas 83 mil hospitalizações de prematuros por complicações relacionadas ao VSR, incluindo bronquite, bronquiolite e pneumonia.

Sintomas e sinais de alerta

A bronquiolite costuma se manifestar com sintomas parecidos aos de um resfriado, como febre baixa, dor de garganta, nariz escorrendo e mal-estar. No entanto, a presença de febre alta, tosse persistente, chiado no peito, dificuldade para respirar, lábios ou unhas arroxeados e problemas para mamar são sinais de gravidade que exigem atendimento médico imediato.