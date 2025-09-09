Saúde

Influência das redes sociais
Uso precoce de cosméticos pode impactar saúde física e mental de crianças e adolescentes

Uso incorreto de produtos para adultos pode antecipar a puberdade e afetar o desenvolvimento físico e cognitivo de crianças

Rafaela Knevitz

