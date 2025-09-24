Paracetamol é indicado para tratamento de dores leves a moderadas e febre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um dos medicamentos mais utilizados no mundo, o paracetamol é considerado seguro, reforçam especialistas. Diante das declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que associou o uso do remédio por gestantes a um risco aumentado de autismo, médicos destacam que não há qualquer evidência científica disso.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) também afirmou nesta terça-feira (23) que não existe uma ligação comprovada de que o paracetamol ou as vacinas provoquem autismo.

A reportagem de Zero Hora conversou com especialistas para entender para que serve o medicamento e quais são os cuidados ao tomá-lo.

Para que serve o paracetamol?

O paracetamol (ou acetaminofeno) é um analgésico e antitérmico simples, não sendo anti-inflamatório nem opioide. Segundo a bula, é indicado para o tratamento de dores leves a moderadas e febre.

O remédio é amplamente utilizado com segurança, inclusive na gravidez, ressalta Giovani Gadonski, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital São Lucas e professor da Escola de Medicina da PUCRS:

— Apesar de atravessar a placenta e ter circulação pelo bebê, ele é extremamente seguro, especialmente quando comparado, por exemplo, com os anti-inflamatórios, que são vastamente utilizados, como diclofenaco e nimesulida. Ele tem menos paraefeitos.

Como ocorre com qualquer medicamento durante a gravidez, a bula recomenda que mulheres grávidas ou que estejam amamentando busquem orientação de médico ou de cirurgião-dentista antes de usar o paracetamol. Além disso, o uso deve ser limitado a períodos curtos e em casos de extrema necessidade.

Há relação entre autismo e paracetamol?

Um possível risco aumentado de autismo em crianças associado ao uso de paracetamol já foi amplamente discutido e estudado há alguns anos — o tema está sendo "requentado", segundo especialistas.

Em 2024, o Journal of the American Medical Association (Jama, prestigiada revista médica) publicou um estudo com dados de 2,4 milhões de pacientes da Suécia, e os resultados não confirmaram a suposta associação.

O transtorno do espectro autista (TEA) não tem uma única causa, sendo considerado complexo e multifatorial. Os principais fatores são genéticos. Há uma carga genética de cerca de 70%, determinada por múltiplos fatores genéticos que se somam — a chamada herança poligênica, explica Eugênio Grevet, psiquiatra e chefe do Departamento de Psiquiatria da UFRGS.

Há também a influência da epigenética — a possibilidade de um fator ambiental influenciar a genética, acrescenta Rudimar Riesgo, neuropediatra e professor de Medicina da UFRGS.

Alguns fatores ambientais também podem estar associados — como poluentes, exemplifica Riesgo. Até hoje, porém, nenhum foi inequivocamente comprovado nos humanos. Entre eles, há ainda os fatores ambientais não compartilhados, como tomar determinado remédio, explica Grevet. Porém, o efeito seria pequeno — e, no caso do paracetamol, insignificante.

— Sob o ponto de vista científico, não existe nenhuma possibilidade de que um único fator consiga gerar autismo. Sempre que alguém disser que descobriu a causa do autismo, temos que ter cuidado, pois esta pessoa pode ter outra motivação para fazer tal anúncio: conflito de interesses, motivação ideológica, buscar polêmica para ser citado na mídia… — pontua Riesgo.

Não há qualquer evidência ou dado que indique uma relação entre o uso de paracetamol e o autismo, reforça Grevet:

— As pessoas têm que ficar tranquilas e seguir as orientações do médico, porque, geralmente, eles estudam esses artigos e estão tranquilos em poder prescrever.

Como tomar?

O medicamento é normalmente encontrado em comprimidos de até 750mg, além de outras apresentações.

As bulas de três genéricos do paracetamol e da marca registrada Tylenol, consultadas pela reportagem, recomendam dose diária máxima de 4g (o equivalente a 4.000mg), mas Gadonski, da PUCRS, sugere não ultrapassar 3g (3.000mg) por dia.

— Acima de 4g (4.000mg) pode ser tóxico, especialmente para o fígado — explica, ressaltando que pode levar até mesmo a insuficiência hepática.

Sempre que for necessário utilizar paracetamol e houver uso crônico de alguma medicação, deve-se consultar a bula ou, preferencialmente, o médico ou um farmacêutico para verificar possíveis interações ou aumento do efeito do medicamento.

Quais são os efeitos?

É preciso ter alguns cuidados ao tomar paracetamol, aponta o médico clínico Giovani Gadonski, da PUCRS: