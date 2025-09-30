Ferramentas de IA não devem ser utilizadas de forma indiscriminada como conselheiras, dizem especialistas. canaran / adobe.stock.com

O uso de ferramentas de inteligência artificial (IA) como o ChatGPT para aconselhamentos e confidências tem se tornado cada vez mais comum. Entretanto, os casos em que a utilização é indiscriminada preocupam especialistas, que recomendam cautela, especialmente entre adolescentes.

Pesquisas apontam que o uso adequado e acompanhado por humanos pode trazer benefícios. O oposto, porém, pode apresentar riscos psicológicos e físicos.

O tipo de apoio buscado pode determinar o quanto a medida pode ajudar ou fragilizar ainda mais, segundo Aline Kristensen, psicóloga especialista em relação terapêutica. Ela observa que algumas populações são mais suscetíveis a terem nessa aparente ajuda uma experiência que possa deixá-las ainda mais vulneráveis.

Sensação de isolamento

Em entrevista recente a Zero Hora, o pediatra e professor de Harvard Michael Rich explicou que os jovens podem acabar se apaixonando por chatbots (como são chamados softwares como o ChatGPT), o que leva ao entendimento de que relacionamentos são fáceis.

— Temos que lembrar que os jovens ainda estão em transição da infância, do pensamento mágico de que a fantasia é tão poderosa quanto a realidade, e ainda precisam desenvolver um conjunto completo de funções executivas, como controle de impulso e pensamento futuro — alertou.

Especialistas apontam que a população mais vulnerável a um uso problemático dos chatbots são, sobretudo, adolescentes. Por isso, precisariam receber um cuidado mais qualificado.

Esse período de mudanças, angústias e conflitos resulta em isolamento. A supervisão parental é dificultada pela busca pela individualidade, e os pais muitas vezes não sabem como se aproximar. Além disso, os adolescentes são hábeis em disfarçar seu estado (leia orientações aos pais abaixo).

Necessidade de apoio

Em muitos casos, é o isolamento social que os leva a recorrer à ferramenta de IA para suprir a necessidade de apoio, como observa Thiago Pianca, psiquiatra no Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA):

— É um momento do próprio desenvolvimento em que ele está muito sujeito à influência das interações sociais ou à falta dela.

Para Rich, deixar esse cenário continuar a se desenrolar na ausência de interação humana pode levá-los a se sentir sem esperança e sob posse de informações perigosas — os adolescentes são particularmente vulneráveis ao risco de suicídio devido ao momento emocional de confusão, preocupação e autoconhecimento.

Aline acrescenta que pessoas com psicopatologias graves e crianças também estão sujeitas a um uso problemático dos chats.

Risco de dependência

A prática de conversar e se abrir emocionalmente com chatbots surge da necessidade universal de apoio emocional, acolhimento e orientação para enfrentar situações difíceis de se lidar sozinho.

Em meio a estigmas relacionados à saúde mental, vergonha de pedir ajuda e medo da falta de apoio, os chats se tornam um recurso acessível e rápido, disponível 24 horas por dia. Um dos motivos que geram a busca são, justamente, situações de vulnerabilidade, como observa Aline:

— Esses chats vêm dar conta de uma demanda cada vez maior, de uma sociedade cada vez mais solitária, na qual as pessoas ficam constrangidas de demonstrar fraqueza e vulnerabilidade.

Assim, em alguns casos, as pessoas passam a criar um vínculo pessoal com a plataforma. O risco é criar uma dependência psicológica e emocional que possa substituir o vínculo humano, sobretudo em populações vulneráveis, que têm dificuldade em se abrir.

A psicóloga Aline Kristensen e o psiquiatra Thiago Pianca observam que alguns pacientes já abordam questões com as IAs antes de trazê-las à terapia, embora conversas duradouras ainda não sejam comuns.

Os perigos da confiança cega

Os especialistas frisam que, embora a inteligência artificial seja útil para muitos usos, não há senso de empatia ou compaixão. Além disso, a ferramenta se apoia em bajulação. Isso faz com que aparente ser mais atenciosa e disponível do que uma pessoa real, o que pode gerar dependência. Pianca observa que essa característica inclusive se opõe à maneira como um bom terapeuta deveria se portar.

Na intenção positiva de buscar ajuda, os usuários podem acabar depositando uma confiança cega na IA, o que é perigoso. O que as plataformas fazem é simular empatia e acolhimento, dando ao usuário uma falsa impressão de que estão recebendo cuidados, como explica Aline. Esse cenário leva à diminuição da busca por apoio humano e torna a pessoa ainda mais vulnerável.

Pianca adverte que essas ferramentas não foram projetadas com o objetivo de serem confidentes ou terapeutas. Já há chatbots projetados para atendimentos voltados à saúde mental, mas ainda são essencialmente experimentais, sem uso rotineiro.

IAs podem agravar quadro psicológico

O grande risco está na ajuda generalizada e não individualizada, avalia Aline. Os algoritmos não têm sensibilidade e não investigam profundamente a narrativa do usuário nem o contexto real para oferecer a ajuda adequada.

Além disso, mesmo havendo filtros, as plataformas podem acabar fornecendo orientações que podem não ser adequadas, informações perigosas ou estímulos a delírios — podendo até mesmo agravar o quadro de uma pessoa vulnerável. Em muitos casos, também alucinam e fornecem informações falsas. Aline ressalta:

— À medida que a ferramenta atende aquilo que o usuário pede, oferece muitas vezes respostas e orientações que vão agravar o quadro em vez de realmente cuidar do paciente.

Com isso, os chatbots podem falhar em identificar o risco ou ignorá-lo — e oportunidades de intervenção bem aproveitadas se mostram efetivas para salvar vidas, salienta Pianca. A ausência de um mecanismo de notificação compulsória mantém informações de risco privadas, o que também impede a intervenção.

Devido a esses perigos, Aline defende que haja supervisão humana para filtrar e classificar as informações como adequadas ou não.

Debate sobre regulamentação

O cenário atual suscita debates a respeito da falta de responsabilidade ética e legal sobre o aconselhamento fornecido pelas máquinas — os profissionais humanos, por sua vez, respondem por seus atos e devem seguir um código de ética.

Diante disso, os especialistas defendem a necessidade de regulamentação da IA para situações como terapia — com o estabelecimento, por exemplo, de notificação obrigatória em casos de risco ou mesmo proibição de funcionamento para esse uso.

Aline vê uma tendência de maior regulamentação e responsabilização das plataformas. O Estado norte-americano de Illinois já proibiu o uso para psicoterapia e aconselhamento devido aos riscos.

Já há registros de casos de suicídio por pessoas que confidenciavam suas vidas e emoções aos robôs. Os pais de um adolescente norte-americano estão processando a OpenAI, proprietária do ChatGPT, por homicídio culposo (em que não há intenção de matar) após a morte de seu filho.

A empresa informou que lançará um controle parental no software para que os responsáveis possam supervisionar as conversas dos filhos.

O rientações aos pais

Para mitigar os impactos, diz Aline, é essencial que haja maior proximidade emocional e intimidade entre pais e filhos para tratar de assuntos sensíveis. O monitoramento pode ser solicitado de modo a substituir a invasão de privacidade pelo cuidado, para que os jovens se sintam seguros em se abrir e buscar apoio, sem julgamento — uma experiência negativa pode agravar o quadro, alerta a psicóloga.

A orientação de Pianca é tentar entender o que se passa na vida do filho: o que ocupa sua cabeça, com quem interage, quais conteúdos acessa. Eventualmente, pode ser necessária uma supervisão mais ativa, e a segurança deve vir antes da privacidade absoluta dos adolescentes, lembra o psiquiatra.

Os chatbots podem ser uma ferramenta complementar positiva com uso adequado e supervisionado, com benefícios como acessibilidade e baixo custo. Entretanto, conforme Aline, a chance de um recurso humano oferecer um suporte adequado é muito maior.

O que dizem entidades

A reportagem consultou instituições da área médica e psicológica para saber suas posições sobre o uso de IA para fins de aconselhamento ou terapia.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) diz que foi pioneiro no país ao publicar uma resolução sobre o uso de IA na medicina, determinando que ela deve ser apenas um instrumento auxiliar sob supervisão humana e nunca substituir a autonomia e a responsabilidade profissional.

A Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul (APRS) recomenda boas práticas médicas e contraindica o uso da IA aberta como terapia, alertando que o uso indiscriminado sem responsabilidade técnica tem maior probabilidade de causar dano.

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) afirma que a atuação de psicólogos é essencial e insubstituível no cuidado em saúde mental, sendo impossível delegar a algoritmos funções cruciais como manejo de crises e avaliação de riscos. O CFP enfatiza a necessidade de uma regulação rigorosa para evitar riscos à qualidade do cuidado.

Como obter ajuda

Se tiver pensamentos suicidas ou conhecer alguém que precisa de ajuda, os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) ou o Centro de Valorização da Vida (CVV) podem oferecer apoio.