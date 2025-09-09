Saúde

Pouco movimento
Notícia

UPAs de Canoas seguem atendendo com restrição pela paralisação de médicos

Ação é feita por conta de atraso de pagamentos; unidades atenderam apenas casos de urgência na manhã desta terça-feira (9)

Kathlyn Moreira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS