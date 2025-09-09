UPAs de Canoas seguem atendendo com restrição pela paralisação de médicos

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Canoas ainda registram falta de médicos nesta terça-feira (9), devido a uma paralisação por atraso de pagamentos.

Durante a manhã, a UPA Caçapava, no bairro Mathias Velho, e a Rio Branco estavam com salas de espera vazias. Na recepção, pacientes eram orientados de que apenas casos de urgência seriam recebidos.

No caso da Caçapava, havia apenas um clínico-geral para os adultos e um pediatra disponível para atender as crianças.

Na UPA Boqueirão, havia pouca movimentação. Ao chegar no local, pacientes passavam diretamente por uma triagem e eram encaminhados para outros serviços. A determinação é que só serão atendidos os classificados como amarelos e vermelhos (os dois últimos estágios de maior gravidade na escala).

Na área interna, crianças estavam sendo atendidas. Conforme a enfermagem, há dois clínicos-gerais e dois pediatras na equipe na manhã desta terça-feira (9). Um médico não foi trabalhar, mas o motivo não foi confirmado.

A UPA Niterói foi a única que tinha mais pacientes aguardando nesta manhã. Por volta das 10h, cerca de 10 pessoas estavam sentadas na sala de espera. Como na segunda-feira (8), a equipe disponível só atende casos amarelos e vermelhos.

Crianças também são avaliadas na triagem e atendidas em situações mais urgentes. Na frente da unidade, uma faixa do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul denunciava que os profissionais estavam trabalhando sem receber.

O que dizem prefeitura, sindicato e gestora do serviço

A reportagem pediu uma manifestação da Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira, mas até agora não obteve resposta. Na tarde de segunda, a prefeitura de Canoas disse que estava em contato permanente com o IB Saúde, a empresa gestora das UPAs, para restabelecer o atendimento integral em todas as unidades.

A administração municipal ainda ressaltou que todos os pagamentos para a empresa estavam em dia e que já havia notificado o IB Saúde, ainda na semana passada, para que reponha a escala e garanta o atendimento da população conforme estabelecido em contrato. Na mesma nota, o município também confirmou que abriu um processo licitatório para a gestão das UPAs da cidade.

Questionado, o IBSaúde não quis se manifestar e reafirmou o posicionamento enviado na segunda-feira, de que o município de Canoas não teve condições de efetuar o pagamento, por culpa de atraso nos repasses estaduais e federais.

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul também nega que os pagamentos estejam em dia e afirma que a categoria decidiu restringir os atendimentos a partir de 18 de setembro, caso não haja solução. Perguntado sobre o impacto que já está ocorrendo desde a semana passada, o Simers não quis dar novo posicionamento.

A entidade afirma que há registro de atraso dos honorários de julho pela empresa Dotmed. Segundo a entidade, as UPAS são administradas pelo IBSaúde, que contratou a Dotmed para gerenciar as escalas.

O que diz o Simers

"O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul manifesta profunda preocupação com o risco de desassistência à população nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Canoas, em razão dos recorrentes atrasos no pagamento dos honorários médicos. Por conta disso, há dificuldade no fechamento de escalas, mesma situação já verificada em outras unidades de saúde da cidade.

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 2 de setembro, os médicos das UPAs deliberaram pela restrição dos atendimentos a partir de 18 de setembro, caso a situação não seja regularizada até essa data.

O Simers já comunicou oficialmente a medida ao Conselho Regional de Medicina (Cremers), ao Ministério Público, à Prefeitura de Canoas e a outros órgãos competentes. Até lá, o Sindicato permanece empenhado em buscar uma solução que evite a paralisação, mantendo abertos todos os canais de diálogo.

Inclusive, há uma mediação agendada para 17 de setembro no Tribunal Regional do Trabalho, com o objetivo de garantir os pagamentos devidos e assegurar a continuidade dos serviços médicos prestados à população. Além disso, solicitamos agenda com a Secretaria da Saúde de Canoas buscando solução".

O que disse a prefeitura

Veja nota enviada na tarde de segunda-feira (8):

"A Prefeitura de Canoas informa que está em contato permanente com o IB Saúde, empresa gestora das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Município, para restabelecer o atendimento integral em todas as unidades. A administração municipal ressalta que, no momento, todos os pagamentos para a empresa estão em dia e a Prefeitura já notificou o IB Saúde, ainda na semana passada, para que reponha a escala e garanta o atendimento da população conforme estabelecido em contrato. A Prefeitura informa ainda que já está aberto processo licitatório para a gestão das UPAs da cidade."

O que disse o IBSaúde

Nesta terça-feira (9), o IBSaúde só quis se manifestar através de uma nota, assinada em conjunto com a prefeitura, com data de sexta-feira (5):

"Nota Oficial Conjunta

Secretaria Municipal da Saúde (município de Canoas e IBSAÚDE)

Tem o município de Canoas, assim como o IBSAÚDE, histórico e compromisso com a transparência e bom relacionamento com a população, colaboradores e profissionais da saúde.

Assim, importante referir: foi publicizada, em nota oficial anterior, informação de que o município de Canoas faria, no dia de hoje (05 de setembro), o repasse de parcela dos valores contratualizados (situação que permitiria ao IBSAÚDE o pagamento integral da folha de pagamento dos colaboradores, bem como o necessário repasse para a empresa responsável pela contratação dos médicos).

Infelizmente, o município de Canoas não teve condições de efetuar o repasse, ante o atraso nos repasses estaduais e federais (os quais também deveriam ter sido feitos hoje e não ocorreram).