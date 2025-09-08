UPA Junção, em Rio Grande, pode ter nova administração

A unidade é referência nos atendimentos de urgência e emergência para moradores de Rio Grande e São José do Norte. IBSAÚDE / Divulgação

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Airton Varela, conhecida como UPA Junção, localizada em Rio Grande, pode passar por mudanças na administração nos próximos meses.

Desde 2020 gerida pela Organização Social de Saúde (OSS) IB Saúde, a unidade é referência nos atendimentos de urgência e emergência para moradores de Rio Grande e São José do Norte, realizando, em média, nove mil atendimentos por mês.

A possibilidade de troca de gestão ocorre após a Prefeitura de Rio Grande, por meio da Secretaria de Compras e Licitações (SMCLIC), publicar dois chamamentos públicos voltados a contratação de uma nova organização para assumir a unidade. Os documentos foram publicados no Diário Oficial dos Municípios, da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS).

Para participar do processo, as entidades interessadas devem estar previamente credenciadas como Organização Social de Saúde.

O credenciamento ocorre por meio do Chamamento Público nº 15/2025, que qualifica entidades privadas sem fins lucrativos para parcerias na área da saúde. Apenas instituições habilitadas nesse processo poderão participar do Chamamento Público nº 001/2025, que trata especificamente da contratação da nova OSS para a UPA Junção.

Os interessados devem entregar a documentação exigida para habilitação em ambos os processos na rua República do Líbano, nº 88, no centro de Rio Grande. O protocolo deve ser realizado em dias úteis, no horário das 8h30min às 17h.

Entraves enfrentados em 2025

A abertura dos editais acontece após uma série de impasses envolvendo a gestão atual da unidade. Ao longo deste ano, médicos da UPA Junção relataram atrasos recorrentes nos salários, situação que levou a paralisações parciais e restrições no atendimento.

Segundo registros de assembleias realizadas pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) e pelo Sindicato Médico de Rio Grande (Simerg), nos primeiros meses de 2025, os profissionais chegaram a suspender o atendimento de casos de menor complexidade em protesto contra a falta de pagamento.

Em maio, por exemplo, apenas metade da remuneração de fevereiro havia sido quitada, enquanto os salários de março e abril permaneciam em aberto. Em alguns momentos, a dívida acumulada se estendia por até nove meses.

Atualmente, a Unidade de Pronto Atendimento conta com 160 profissionais, dos quais 82 atuam na área de enfermagem. Os médicos são contratados como pessoa jurídica e trabalham por meio de sistema de assinatura de ponto.

Por parte da prefeitura, a secretaria de Saúde é responsável por destinar, mensalmente, R$ 1,83 milhão para a manutenção da unidade. Desse total, 60% são repassados mediante prestação de contas por parte da empresa gestora, que deve apresentar a documentação até dez dias antes da data de pagamento.

Atualmente, o Sindicato dos Médico do Rio Grande (Simerg) afirma que os pagamentos estão regularizados e não há registros de atrasos salariais com o IBSaúde.