Surto de covid-19 é registrado entre servidores da Secretaria de Obras Públicas do RS

A SOP adotou protocolos como uso de máscara e realização de testes em caso de sintomas. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Um surto de covid-19 atingiu servidores da Secretaria de Obras Públicas (SOP) do Rio Grande do Sul, que tem sede em Porto Alegre. Conforme informou a pasta nesta quinta-feira (25), 24 funcionários positivaram para a doença desde segunda-feira (22).

A secretaria não detalhou, mas afirmou que os trabalhadores são de diferentes setores. Eles foram encaminhados para o atendimento médico assim que apresentaram sintomas e, a partir da confirmação da doença, foram afastados do ambiente de trabalho.

Os servidores devem retornar às suas atribuições assim que apresentarem melhora no quadro. Os primeiros retornos estão previstos para sexta-feira (26).

Além desses 24 casos confirmados, não houve mais nenhum nenhum registro da doença entre os colaboradores da SOP nesta semana.

"Os servidores positivados apresentaram sintomas leves e todos passam bem", afirmou a secretaria em nota (leia a íntegra abaixo).

A SOP adotou protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde (SES) para lidar com a situação, como uso de máscara e realização de testes em caso de sintomas.

Leia Mais Porto Alegre enfrenta baixa no estoque de vacinas contra a covid-19

O que diz a secretaria