"Situação caótica": Conselho de Medicina pede intervenção estadual na saúde de Canoas pela segunda vez 

Atendimento de casos de pronto-socorro no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, enfrenta falta de estrutura para receber pacientes. Duda Fortes / Agencia RBS

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) acionou o Ministério Público (MPRS) para que a Justiça determine intervenção estadual na gestão da saúde em Canoas. A ação aponta, entre os motivos, a desassistência à população. O município é referência para mais de 100 cidades gaúchas.

Essa é a segunda vez em 2025 que o órgão recorre ao Ministério Público para solicitação de intervenção. O primeiro pedido foi feito durante o mês de junho.

Conforme o Cremers, a situação é caótica. Entre os problemas apontados estão a falta de médicos nas escalas das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e no atendimento de pacientes do pronto-socorro dentro do Hospital Nossa Senhora das Graças. A situação resulta na desassistência à população.

Além da solicitação, um ofício foi enviado para a Secretaria Estadual da Saúde (SES) e a Secretaria de Saúde de Canoas (SMS) para que seja apresentado um plano de contingência a fim de garantir os atendimentos. Procurada, a SES informou que ainda não recebeu o documento.