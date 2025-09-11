Saúde

MP acionado
Notícia

"Situação caótica": Conselho de Medicina pede intervenção estadual na saúde de Canoas pela segunda vez 

Entre os problemas apontados estão a falta de médicos nas escalas das UPAs e no atendimento de pacientes do pronto-socorro dentro do Hospital Nossa Senhora das Graças

Lisielle Zanchettin

