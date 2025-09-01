Sem pediatras, crianças que precisam de internação são atendidas no Pronto Socorro da Santa Casa de Uruguaiana

Crianças que precisam de internação na Santa Casa de Uruguaiana, na Fronteira Oeste, estão sendo alocadas no Pronto Socorro. A situação ocorre após o final do período de aviso prévio dado pelos dois pediatras e quatro clínicos que atuavam na ala pediátrica, encerrado no último domingo (31). Os profissionais pediram demissão por atrasos nos salários.

Responsável pela gestão do hospital, a prefeitura de Uruguaiana afirma que está negociando o retorno dos médicos.

Situação dos pacientes

A prefeitura diz que trabalha para garantir que não falte atendimento. Já a Secretaria Estadual da Saúde do RS (SES) afirma que está acompanhando o caso por meio da Coordenadoria Regional.

As crianças que precisarem de leitos especializados deverão ser levadas a municípios como Itaqui e Alegrete, a mais de cem quilômetros de Uruguaiana.

Hospital enfrenta crise

Com relação a outras especialidades, a prefeitura nega que haja demissões. Entretanto, conforme o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, 17 médicos do Pronto Socorro já entregaram cartas pedindo desligamento e cumprirão aviso prévio até o final deste mês.

A Santa Casa de Uruguaiana enfrenta uma crise financeira que foi agravada no início deste ano, com salários atrasados e repassados em parcelas.