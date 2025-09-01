Saúde

Fronteira Oeste
Notícia

Sem pediatras, crianças que precisam de internação são atendidas no Pronto Socorro da Santa Casa de Uruguaiana

Equipe que atuava na ala pediátrica pediu demissão e cumpriu aviso prévio até domingo (31); hospital passa por crise financeira

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

