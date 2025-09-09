Santa Casa de São Lourenço do Sul é a primeira do país a implantar programa do Governo Federal

A operacionalização do programa será feita pelo Grupo Hospitalar Conceição. Daniel Costa / Grupo RBS

A Santa Casa de Misericórdia, em São Lourenço do Sul, será o primeiro hospital do país a implantar o programa Agora Tem Especialistas do tipo 2. A iniciativa do Ministério da Saúde busca reduzir o tempo de espera em atendimentos no SUS em redes privadas e filantrópicas.

Com a implementação do projeto, a União passa a remunerar prestadores de serviço e hospitais por consultas, exames e cirurgias realizados com o objetivo de aliviar as filas do SUS. No sul do Brasil, a operacionalização do programa será feita pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC).

Segundo o prefeito de São Lourenço do Sul, Zelmute Marten, a assinatura do contrato está prevista para ocorrer dia 19 de setembro. Ele afirma que o município credenciou a Santa Casa no projeto do Governo Federal com o objetivo de restabelecer serviços de qualidade na instituição.

— São Lourenço do Sul tem mantido uma agenda de trabalho permanente e interfederativa, tratando dos desafios relacionados à recuperação da nossa Santa Casa de Misericórdia — disse Marten.

Município está com a saúde em calamidade pública

No dia 28 de julho deste ano, a Prefeitura de São Lourenço do Sul decretou calamidade pública em saúde no município. A justificativa do município foi a "grave desassistência da Santa Casa à população". Com o decreto, o Executivo Municipal assumiu a direção da Santa Casa de Misericórdia.

— Nós credenciamos a Santa Casa de Misericórdia e, neste momento, estamos em reuniões técnicas entre a equipe da Santa Casa e a equipe do Grupo Hospitalar Conceição, definindo as especialidades que a Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul vai operacionalizar no programa — explicou Marten.

Para o início das operações do programa Agora tem Especialistas, a Prefeitura planeja um mutirão de exames, consultas e cirurgias.