Saúde

Setembro verde
RS tem quase 3 mil pessoas aguardando transplante de órgãos

Levantamento aponta que mais da metade precisa de rim. Recusa das famílias de potenciais doadores é principal fator que dificulta avanço

Lisielle Zanchettin

