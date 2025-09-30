Saúde

Infraestrutura
Notícia

RS ganhará 37 novas UBSs, 5 CAPS e uma policlínica; veja os municípios contemplados

Iniciativa busca ampliar a oferta de serviços e a capacidade de atendimento e reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias

Fernanda Polo

