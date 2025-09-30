RS ganhará 37 novas UBSs, 5 CAPS e uma policlínica; veja os municípios contemplados

Iniciativa integra as ações do Programa Agora Tem Especialistas. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul ganhará 37 novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), cinco Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e uma policlínica, antecipou o Ministério da Saúde com exclusividade para Zero Hora nesta terça-feira (30). A iniciativa integra as ações do Programa Agora Tem Especialistas.

Ao todo, no Brasil, serão 899 novas unidades de atendimento, com o objetivo de ampliar a oferta de serviços de saúde e a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). A liberação de R$ 2,5 bilhões para as obras nos 26 Estados brasileiros, com recursos do Novo PAC Seleções 2025, foi anunciada pelo ministério na última sexta-feira (26).

A rede pública de saúde contará com 768 novas UBS, com o intuito de fortalecer a Atenção Primária, que, ao ser qualificada, contribuirá para reduzir a sobrecarga na Atenção Especializada, conforme a pasta. Além disso, cem CAPS e 31 Policlínicas serão construídos. Questionado, o Ministério da Saúde ainda não informou a previsão de início e entrega das obras.

De acordo com o ministro Alexandre Padilha, trata-se de um esforço importante para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Os novos investimentos em infraestrutura pelo Novo PAC Saúde somam-se à expansão da oferta de serviços com a mobilização da estrutura pública e privada de saúde do país, conforme Padilha.

Confira as cidades do RS que receberão as unidades

UBSs

Aratiba

Bagé

Caçapava do Sul

Cachoeira do Sul

Canoas

Canudos do Vale

Cerrito

Dom Pedrito

Engenho Velho

Entre Rios do Sul

Erebango

Formigueiro

General Câmara

Gravataí

Imigrante

Maçambará

Mata

Novo Hamburgo

Osório

Paim Filho

Pantano Grande

Paraíso do Sul

Pelotas

Pontão

Quaraí

Redentora

Rio Grande

Rosário do Sul

Sarandi

São José dos Ausentes

São Lourenço do Sul

São Valentim

São Vicente do Sul

Taquari

Tenente Portela

Três Coroas

Westfália

CAPS

Campo Bom

Espumoso

Imbé

Restinga Seca

São Gabriel

Policlínica