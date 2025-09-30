RS ganhará 37 novas UBSs, 5 CAPS e uma policlínica; veja os municípios contemplados

O Rio Grande do Sul ganhará 37 novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), cinco Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e uma policlínica, antecipou o Ministério da Saúde com exclusividade para Zero Hora nesta terça-feira (30). A iniciativa integra as ações do Programa Agora Tem Especialistas.
Ao todo, no Brasil, serão 899 novas unidades de atendimento, com o objetivo de ampliar a oferta de serviços de saúde e a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). A liberação de R$ 2,5 bilhões para as obras nos 26 Estados brasileiros, com recursos do Novo PAC Seleções 2025, foi anunciada pelo ministério na última sexta-feira (26).
A rede pública de saúde contará com 768 novas UBS, com o intuito de fortalecer a Atenção Primária, que, ao ser qualificada, contribuirá para reduzir a sobrecarga na Atenção Especializada, conforme a pasta. Além disso, cem CAPS e 31 Policlínicas serão construídos. Questionado, o Ministério da Saúde ainda não informou a previsão de início e entrega das obras.
De acordo com o ministro Alexandre Padilha, trata-se de um esforço importante para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Os novos investimentos em infraestrutura pelo Novo PAC Saúde somam-se à expansão da oferta de serviços com a mobilização da estrutura pública e privada de saúde do país, conforme Padilha.
Confira as cidades do RS que receberão as unidades
UBSs
- Aratiba
- Bagé
- Caçapava do Sul
- Cachoeira do Sul
- Canoas
- Canudos do Vale
- Cerrito
- Dom Pedrito
- Engenho Velho
- Entre Rios do Sul
- Erebango
- Formigueiro
- General Câmara
- Gravataí
- Imigrante
- Maçambará
- Mata
- Novo Hamburgo
- Osório
- Paim Filho
- Pantano Grande
- Paraíso do Sul
- Pelotas
- Pontão
- Quaraí
- Redentora
- Rio Grande
- Rosário do Sul
- Sarandi
- São José dos Ausentes
- São Lourenço do Sul
- São Valentim
- São Vicente do Sul
- Taquari
- Tenente Portela
- Três Coroas
- Westfália
CAPS
- Campo Bom
- Espumoso
- Imbé
- Restinga Seca
- São Gabriel
Policlínica
- Caxias do Sul