Rio Grande registra mais uma morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave 

O município de Rio Grande atingiu a marca de 45 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no ano de 2025. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (1º), no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Do total de mortes, 32 ocorreram em âmbito hospitalar e 13 ocorreram em Unidades de Pronto Atendimento.

O grupo de idosos acima de 60 anos lidera o número de internações e óbitos no município, correspondendo a 30 pessoas.

Ainda com relação a faixa etária, adultos entre 18 e 59 anos contabilizam 10 mortes e crianças de zero a quatro anos cinco mortes.

Os dados indicam que 55,6% dos óbitos são de SRAG não identificada, 24,4% causado por influenza, 6,7% por Vírus Sincicial Respiratório e 11,1% por Rinovírus.

Cobertura vacinal abaixo da meta

A alta no número de mortes está relacionada a baixa cobertura vacinal contra o vírus da gripe. Até o momento, somente 36,9% da população geral está imunizada, correspondendo a 70.957 pessoas.

Em relação aos grupos prioritários, 58,7% de idosos (23.377), 41,9% gestantes (610), e 43,9% (5.344) das crianças de seis meses a seis anos receberam a vacina.

— Quando a população prioritária não está imunizada, tem muito mais probabilidade de ter complicações. A vacinação reduz riscos de complicações, internações e mortalidade em decorrência do vírus por influenza, principalmente, nessas populações de risco — comentou a Superintendente da Vigilância em Saúde, Michele Neves Meneses.

