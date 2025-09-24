Rede de apoio, economia de gastos e feedbacks: conheça aplicativos que auxiliam no combate ao vício do cigarro

Tabaco é responsável por mais de 8 milhões de mortes por ano. Nopphon / stock.adobe.com

A epidemia de tabaco é uma das maiores ameaças à saúde pública atualmente, sendo responsável por mais de 8 milhões de mortes por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Conforme o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o tabaco tem relação com vários tipos de câncer e é responsável por cerca de 90% das mortes por câncer de pulmão.

O médico Luiz Carlos Correa da Silva, pneumologista da Santa Casa de Porto Alegre, explicou que não há um limite seguro para o consumo. Ele ressaltou que apenas um cigarro pode ser suficiente para que a pessoa desenvolva a dependência.

Se livrar do vício não é uma tarefa fácil, mas a tecnologia pode auxiliar os usuários nesse desafio. Aplicativos gratuitos, disponíveis para os sistemas Android e iOS, oferecem mecanismos que permitem a construção de uma comunidade, uma rede de apoio para acompanhar o processo.

Além disso, também há mensagens motivacionais e gráficos que mostram funções variadas, como quantos dias o usuário não está fumando e qual o valor que está sendo economizado por não comprar os maços.

A reportagem apresenta três opções dessas ferramentas que podem ajudar no caminho para abandonar o vício.

Quit Now! Quit Smoking

O aplicativo incentiva o usuário a abandonar o vício, mostrando dados sobre os efeitos benéficos ao corpo com a interrupção do uso. Seguindo os dados apresentados pela OMS, o app mostra as primeiras mudanças que são sentidas na pressão arterial, frequência de pulso e temperatura das mãos e pés.

Além disso, a plataforma também calcula o valor que foi economizado não comprando o cigarro e reúne comunidades interativas para que os usuários possam trocar experiências. O serviço está disponível para os sistemas Android e iOS de forma gratuita.

Aplicativo mostra dados sobre os efeitos benéficos ao corpo com a interrupção do uso. Reprodução / Quit Now! Quit Smoking

Meu Último Cigarro

O aplicativo Meu Último Cigarro mostra, por meio de gráficos, o nível de nicotina no corpo e dados como circulação sanguínea, saúde pulmonar e a quantidade de monóxido de carbono (gás tóxico resultante da queima do cigarro) presente no pulmão. O período sem uso e a estimativa de economia com os gastos também são monitorados pela plataforma.

Os dados e estatísticas apresentados são baseados em informações científicas de órgãos reguladores. A ferramenta está disponível gratuitamente para o sistema iOS.

Dados apresentados são baseados em informações científicas de órgãos reguladores. Reprodução / Meu Último Cigarro

Zero Cigarro

O diferencial do aplicativo está em oferecer serviços diferentes para dois tipos de usuários: o “cuidador”, para pessoas interessadas em ajudar dependentes, e o “tabagista”, para aqueles que enfrentam o desafio de parar de fumar. Com isso, a plataforma cria uma rede de apoio, em que as pessoas que participam possam ajudar umas às outras.

As funcionalidades são baseadas nos estudos internacionais Cessation, que demonstram a eficácia de plataformas online para auxiliar as pessoas a parar com o vício. No Zero Cigarro, existem comunidades com especialistas do ramo, que também auxiliam os dependentes.

A partir disso, existem ferramentas para prevenir recaídas, como um botão vermelho que dá orientações em caso de o usuário ter vontade de fumar, e apresenta outras orientações emergenciais e feedbacks personalizados. O aplicativo está disponível para Android e iOS de graça.

App apresenta orientações emergenciais e feedbacks personalizados. Reprodução / Zero Cigarro