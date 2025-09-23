Saúde

Saúde mental
Notícia

Projeto coordenado pela UFRGS usa IA para criar "calculadora" de medição de risco de suicídio em pacientes psiquiátricos

Pesquisadores envolvidos no estudo sustentam que ferramenta digital deve complementar, mas não substituir atendimento humanizado

Marcelo Gonzatto

