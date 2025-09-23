Projeto coordenado pela UFRGS usa IA para criar "calculadora" de medição de risco de suicídio em pacientes psiquiátricos

Algoritmo vai apontar fatores envolvidos na saúde mental. Angela / stock.adobe.com

Um projeto coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que será apresentado nesta quinta-feira (25) na 45ª Semana Científica do Hospital de Clinicas, em Porto Alegre, se propõe a usar a inteligência artificial (IA) para criar uma espécie de calculadora destinada a prever o nível de risco de um paciente psiquiátrico tentar o suicídio. Pensada como um recurso para auxiliar profissionais de saúde mental, sem substituir o atendimento humano, a ferramenta deverá estar disponível entre o final de 2026 e o começo de 2027.

Para criar esse sistema, estão sendo aplicados questionários a centenas de pessoas que passam por atendimento em oito centros de referência em diferentes partes do Brasil. As respostas serão utilizadas para "treinar" a inteligência artificial e permitir que ela reconheça padrões de alerta.

— Foi realizado algo similar, em 2021, a partir de uma amostra da população americana que foi acompanhada por três anos. A ideia é criar essa ferramenta para o contexto brasileiro, o que ainda não foi feito — afirma o coordenador da Comissão de Tecnologia e Gestão de Dados do projeto, o psicólogo Bruno Montezano, também analista de dados e mestre em psiquiatria e ciências do comportamento pela UFRGS.

A iniciativa tem, na verdade, três objetivos básicos. Além do cálculo de risco de suicídio, o estudo busca mapear fatores de proteção e de alerta entre a população brasileira e validar a escala de avaliação de risco de Columbia, método elaborado pela professora Kelly Posner, da instituição americana — parceira internacional da pesquisa capitaneada pela UFRGS.

Para isso, devem ser ouvidos cerca de mil pacientes de atendimento ambulatorial ou de internação acima de 18 anos. Até o momento, foram feitas cerca de 400 entrevistas. Duas unidades de captação de dados ficam em Porto Alegre: Hospital de Clínicas e Hospital Espírita. Novos pontos em diferentes regiões do país devem se integrar ao estudo nos próximos meses.

Como o risco é calculado

No caso específico da calculadora de risco, o foco, em um primeiro momento, está nas pessoas que precisam de internação em estabelecimento de saúde mental. Elas são questionadas sobre temas que podem ajudar a explicar uma maior ou menor propensão à tentativa de tirar a própria vida, como dados sociodemográficos, história pessoal, sentimento de desesperança, eventos traumáticos, luto e solidão, entre outros indicadores.

Na sequência, os pacientes serão monitorados depois de três, seis e 12 meses. Esse prazo de acompanhamento foi determinado porque estatísticas indicam que, em cerca de 70% dos casos, a tentativa de suicídio entre quem precisou ficar internado ocorre em um período de até um ano após a hospitalização. Em um segundo momento, a intenção é ampliar a abrangência da ferramenta para quem passa por atendimento ambulatorial, mesmo sem internação.

Além do Clínicas e do Hospital Espírita, há um centro de coleta em Pelotas, no sul do Estado, e outros em Sergipe, Santa Catarina, Tocantins, Brasília, Minas Gerais e Paraná. Novas unidades devem ser integradas à rede em Santa Catarina e São Paulo. A coordenação do projeto é do professor do Serviço de Psiquiatria do Clínicas, Ives Passos.

Leitura de padrões

As respostas vão alimentar um modelo informatizado que, com auxílio da inteligência artificial, vai procurar inferir quais características podem ser associadas a quem tentou ou não o suicídio ao longo do período de acompanhamento de um ano.

— Para isso, utilizamos algo chamado machine learning, ou aprendizado de máquina, que é quando um computador captura padrões a partir do fornecimento de dados e toma decisões ou faz previsões — afirma Montezano.

Os responsáveis pelo projeto afirmam que a calculadora não terá o papel de substituir os profissionais de saúde ou servir como ferramenta para uso dos próprios pacientes. A intenção é oferecer mais um instrumento de avaliação, com base em uma tecnologia inovadora, para a rede brasileira de atenção psicossocial.

— O objetivo essencial é promover saúde, sabendo que o suicídio pode ser prevenido. A IA não substitui o profissional de saúde, mas pode, de alguma forma, contribuir como mais uma ferramenta aos profissionais que almejam uma saúde mental mais preditiva, com foco em prevenção. Aí entra o papel da IA e do aprendizado de máquina — complementa Montezano.

O estudo é financiado por um edital do CNPq e do Ministério da Saúde, que pretende dotar a Rede de Atenção Psicossocial do país com instrumentos para mapear e monitorar o risco de suicídio. Também participam as universidades Federal de Juiz de Fora, Federal do Tocantins, Federal do Paraná, Católica de Pelotas, Federal da Fronteira Sul, Federal de Sergipe e de Brasília.

Como obter ajuda

Se tiver pensamentos suicidas ou conhecer alguém que precisa de ajuda, os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) ou o Centro de Valorização da Vida (CVV) podem oferecer apoio.

O CVV pode ser buscado pelo telefone 188, que funciona todos os dias, inclusive feriados, 24h por dia. O CVV também oferece apoio em um chat online. As ligações são sigilosas e anônimas.

Fatores de risco e de proteção

A literatura médica aponta algumas características básicas que atuam de forma benéfica ou nociva sobre a saúde mental. Veja alguns deles:

Proteção

Laços sociais e familiares fortes

Prática regular de atividade física

Espiritualidade, independentemente de apego a uma religião específica

Sono regular

Acesso a ajuda profissional especializada

