Porto Alegre recebe a 27ª edição da Corrida para Vencer o Diabetes

Participantes percorrem trajeto de três quilômetros. Itamar Aguiar / ICD / Divulgação

Porto Alegre recebe, no dia 28 de setembro, a 27ª edição da Corrida para Vencer o Diabetes, no Parque Moinhos de Vento (Avenida Goethe, 2.100, Moinhos de Vento). O evento, que neste ano terá a largada às 9h30min – e não mais às 10h, como costumava ser nas edições anteriores –, deve reunir mais de cinco mil pessoas em uma manhã que une atividade física, solidariedade e conscientização sobre o diabetes tipo 1. Para participar, os ingressos estão disponíveis neste link.

Diferente das provas tradicionais, a corrida não tem caráter competitivo. São três quilômetros de percurso pensados para acolher todos os perfis de participantes, desde quem corre até quem prefere caminhar. O que importa, segundo os organizadores, é o gesto coletivo de apoio.

Leia Mais Como são e quanto custam as novas canetas emagrecedoras nacionais, já disponíveis nas farmácias

— É um momento que reúne as famílias, todos que apoiam a causa, é muito lindo ver aquele mar de gente do Parcão em apoio às crianças que precisam desse atendimento e que não estão sozinhas — afirma Ana Bertuol, superintendente do Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul (ICDRS).

Leia Mais O que muda com o novo cartão do SUS? Veja perguntas e respostas

A realidade do diabetes tipo 1 exige cuidados constantes: monitoramento da glicose várias vezes ao dia e aplicações diárias de insulina. Estima-se que mais de 9 mil crianças e adolescentes convivem com a condição no Rio Grande do Sul.