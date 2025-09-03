Polícia investiga erro em diagnóstico que resultou na morte de um bebê em Restinga Seca

A Polícia Civil investiga a morte de um bebê de um ano e 10 meses após atendimento em uma Unidade de Saúde de Restinga Seca, na Região Central do Estado. A Prefeitura do município também irá apurar a situação, em um Processo Administrativo.

A vítima foi identificada como Anna Heloísa da Silva Diniz. Ela foi atendida em uma unidade de Estratégia em Saúde da Família, mas logo liberada. A menina não apresentou melhora, e a família buscou atendimento em um hospital de Santa Maria, e só então ela foi diagnosticada com pneumonia. Pela gravidade da situação, precisou ser encaminhada ao Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), onde morreu na tarde da segunda-feira (1º).

Conforme o delegado Anderson Riedel, responsável pelo caso, agora a Polícia Civil irá ouvir familiares e as pessoas envolvidas, para tentar identificar a responsabilidade de algum profissional de saúde de Restinga Seca que possa ter negligenciado atendimento, contribuindo para a morte da menina.